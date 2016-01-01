Сайнс: Объявление о контракте Боттаса с Mercedes – вопрос времени

Пока неясно, когда в Mercedes официально объявят имя нового напарника Льюиса Хэмилтона, но всё больше косвенных признаков того, что это будет Валттери Боттас. В частности, испанская пресса пересказывает слухи о том, что детальное обсуждение контракта уже на заключительной стадии, а источником этих слухов стал Карлос Сайнс-старший, отец гонщика Toro Rosso, заявивший, что его сына не возьмут в Mercedes, потому что всё уже решилось в пользу финна.«Перейти в Mercedes невозможно, поскольку они уже решили пригласить Боттаса, – сказал Сайнс-старший в интервью мадридской радиостанции Cadena COPE. – Теперь лишь вопрос времени, когда они об этом объявят. Разговоры о том, что в Mercedes могут быть заинтересованы в Карлосе, уже не имеют значения, поскольку он туда не переходит. Теперь ему остаётся только продолжать бороться на трассе и стараться убедить представителей крупных команд».При этом вчера в интервью газете AS отец гонщика признал: «Мы понимали, что вероятность перехода в Mercedes была крайне мала. У нас был короткий контакт, но этой команде было бы крайне сложно заполучить гонщика из молодёжной программы Red Bull».Таким образом, Карлосу Сайнсу ещё придётся подождать своего шанса стать пилотом топ-команды. По словам его отца, пока 22-летний гонщик полностью сосредоточен на работе в Toro Rosso: «На днях Карлос говорил, что в Red Bull постараются в следующем году создать для него условия, которые позволят ему регулярно бороться за очки, чтобы он смог сделать качественный шаг вперёд».