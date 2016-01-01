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Михаэль Шумахер: Три года тишины

Михаэль Шумахер: Три года тишины

Прошло три года после инцидента во французских Альпах, где Михаэль Шумахер получил травму головы, катаясь на лыжах. Журналисты испанской Marca постарались разобраться в том, почему о состоянии семикратного чемпиона так мало информации.

«Шумахер не может ходить», - это последняя надежная информация о состоянии семикратного чемпиона мира. 19 сентября это сказал адвокат Феликс Дамм, отстаивавший в суде интересы гонщика по иску против немецкого журнала Bunte, где написали, что Михаэль выходил на прогулку с помощью врачей и мог поднять одну руку. С тех пор никакой информации. Может ли Шумахер говорить, узнаёт ли родственников – это остается неизвестным.

Завтра исполнится три года после инцидента во французских Альпах на курорте Мерибель. Три года окружению гонщика во главе с его супругой Кориной и его официальным представителем Сабине Кем удаётся оградить Михаэля от чрезмерного внимания.

Михаэль вышел из искусственной комы 16 июня 2014 года и был переведен из Гренобля в университетский госпиталь в швейцарской Лозанне. Он покинул его 9 сентября и с тех пор находится в своём особняке в Гланде. С тех пор прошло два года и три месяца, но о его состоянии ничего не известно, не считая туманных слов тех, кто его навещал. Именно так появились слухи о том, что из-за потери мышечной массы его вес не превышает 50 кг.

«Я несколько раз видел Михаэля после инцидента, – говорил Росс Браун, работавший с Шумахером в Benetton, Ferrari и Mercedes. – Каждый день мы молимся о том, чтобы он поправлялся. Жизнь может быть очень жестокой. Это чудесный человек, но с ним произошла трагедия».

За гонщиком круглосуточно ухаживает команда из 15 врачей, что обходится в 140 тысяч евро в неделю. По неподтвержденной информации, за три года стоимость лечения Шумахера приблизилась к 20 миллионам евро.

Одна из ключевых задач – избежать любого изображения Михаэля, когда он находится вне дома. В прошлом мае появилась информация о фотографиях с дрона, за которые просят миллион евро. Но сегодня всё, что окружает гонщика, больше похоже на миф.

«Здоровье Михаэля – не публичное дело, поэтому мы продолжаем отказываться от комментариев, – заявила Сабине Кем несколько дней назад. – Мы должны защищать его частную жизнь, с точки зрения закона любое заявление о его здоровье урезает его личную сферу».

Михаэль продолжает бороться и спустя три года после инцидента.
По материалам: f1news
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