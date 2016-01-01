Валттери Боттас: На данный момент моя единственная цель – титул

За четыре сезона в Williams Валттери Боттас девять раз поднимался на подиум, но пока не выиграл ни одной гонки. Однако у финского гонщика весьма амбициозная цель – завоевать титул чемпиона мира в Формуле-1. Впрочем, он отлично понимает, что для этого вместе должно сойтись много обстоятельств.«Было бы здорово, если бы существовал чёткий ответ на вопрос, как завоевать титул в Формуле-1. Успех зависит не от одного человека: помимо гонщика, есть команда, машина и много переменных, например, механические проблемы. Если по ходу сезона у вас десять раз отказывает двигатель, то вы не сможете выиграть, даже если вы лучший гонщик и пилотируете самую быструю машину. Любого гонщика волнуют только его результаты и умение максимально выкладываться ради команды. Это командный спорт, и в одиночку вы ничего не добьётесь.Мне кажется, многие недооценивают физическую нагрузку на пилотов Формулы-1 – нам приходится много тренироваться, чтобы в гонке полностью сконцентрироваться на управлении машиной. В конечном счете, в этом спорте важны все качества, и если вы в плохой физической форме, значит, недостаточно подготовлены и психологически.Добиться успеха сложно, но я не собираюсь останавливаться. Я иду к своей мечте – завоеванию титула в Формуле-1 – и сделаю для этого всё необходимое. На данный момент это единственная цель в моей жизни».