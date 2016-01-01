На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Валттери Боттас: На данный момент моя единственная цель – титул
Валттери Боттас: На данный момент моя единственная цель – титулЗа четыре сезона в Williams Валттери Боттас девять раз поднимался на подиум, но пока не выиграл ни одной гонки. Однако у финского гонщика весьма амбициозная цель – завоевать титул чемпиона мира в Формуле-1. Впрочем, он отлично понимает, что для этого вместе должно сойтись много обстоятельств.

Валттери Боттас: «Было бы здорово, если бы существовал чёткий ответ на вопрос, как завоевать титул в Формуле-1. Успех зависит не от одного человека: помимо гонщика, есть команда, машина и много переменных, например, механические проблемы. Если по ходу сезона у вас десять раз отказывает двигатель, то вы не сможете выиграть, даже если вы лучший гонщик и пилотируете самую быструю машину. Любого гонщика волнуют только его результаты и умение максимально выкладываться ради команды. Это командный спорт, и в одиночку вы ничего не добьётесь.

Мне кажется, многие недооценивают физическую нагрузку на пилотов Формулы-1 – нам приходится много тренироваться, чтобы в гонке полностью сконцентрироваться на управлении машиной. В конечном счете, в этом спорте важны все качества, и если вы в плохой физической форме, значит, недостаточно подготовлены и психологически.

Добиться успеха сложно, но я не собираюсь останавливаться. Я иду к своей мечте – завоеванию титула в Формуле-1 – и сделаю для этого всё необходимое. На данный момент это единственная цель в моей жизни».
По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Формула-1. Боттас и Стролл – пилоты Williams в 2017 году
Льюис Хэмилтон: Я буду бороться, даже если шансы на успех не слишком велики
Дженсон Баттон: За победы должна бороться не только «Мерседес»
Валттери Боттасу надоели слухи о переходе в Ferrari
Кими Райкконен: Могу уйти в любое время, но хочу добиться успеха
Кристиан Хорнер: Только какая-то катастрофа может помешать Mercedes выиграть титул
Фрэнк Уильямс: Если будет возможность заполучить Ньюи, мы будем в первых рядах!
Хэмилтон: Если машина недостаточно быстра, то вы впустую тратите свои лучшие годы
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Валттери Боттас: На данный момент моя единственная цель – титул
Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером
Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два
Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика
Масса дал согласие вернуться в Williams

Последние новости спорта

21:51 Пидгрушная и Семенов – девятые в Рождественской гонке 116 | Биатлон

21:39 Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам 94 | Шахматы / Главные новости спорта

20:30 Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам 113 | Шахматы / Главные новости спорта

20:03 Пидгрушная и Семенов – седьмые в масс-старте на Рождественской гонке 149 | Биатлон

19:43 От стартов отстранены российские биатлонистки Вилухина и Романова 106 | Биатлон

18:34 Сергей Семенов: Рождественская гонка - это проверка нервов на прочность 120 | Биатлон

18:22 На оплату ведущих украинских тренеров из бюджета дополнительно выделено 63,5 млн грн. 91 | Новости спорта / Олимпийские игры

18:07 Пятикратный чемпион ОИ Брэдли Уиггинс объявил о завершении карьеры 103 | Велоспорт

17:53 Американка Шиффрин сделала победный дубль в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Австрии 89 | Горнолыжный спорт

17:03 Поветкина в январе опросят в Нью-Йорке по иску к Уайлдеру 138 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Василий Иванчук – чемпион мира по быстрым шахматам
Анна Музычук – чемпионка мира по быстрым шахматам
Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре
Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины по биатлону
Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (425)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (428)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги