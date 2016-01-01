На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два

Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два

В интервью австралийской The Age Марк Уэббер, завершивший в этом году карьеру гонщика, говорил о причинах и следствиях этого решения…

Марк Уэббер: «Спортсмену важно понимать, когда его лучшие дни позади – многим это удаётся. Я хотел почувствовать, когда кривая моей карьеры начнёт плавно клониться вниз, а не когда она уже полетит под откос. Возможно, стоило завершить карьеру сразу после ухода из Формулы-1, но мне предложили трёхлетний контракт с Porsche, где у меня были подъёмы и спады. Год в Формуле-1 порой идёт за два, психологическая усталость накапливается, а мне хотелось оставить немного в запасе, для себя.

У всех решений свои причины. Если говорить о скорости и смелости, то с этим полный порядок. Ошибался ли я? Конечно. Я допустил тысячи ошибок. Мне хотелось бы свою сорокалетнюю голову увидеть на своём двадцатилетнем теле, но я знаю, что выжал из себя максимум. И я горжусь этим.

По ходу столь продолжительной карьеры не избежать аварий и других инцидентов, когда вы не можете контролировать ситуацию. У меня было три или четыре неприятных инцидента, некоторые я хорошо помню. Но один инцидент, в Бразилии [в 2014-м в серии WEC], не помню совершенно – помню только, как после аварии пришел в себя в вертолёте».

Далее Марк рассуждал об итогах минувшего сезона в Формуле-1…

Марк Уэббер: «Риккардо в этом году был самым стабильным пилотом. Он очень хорош. Это гонщик мирового уровня, входящий в тройку лучших. В следующем году он наверняка будет участвовать в борьбе за титул, если, конечно, в Red Bull построят достойную машину.

В Mercedes не смогут сразу найти достойную замену для Росберга, но я рад за Нико. Я рад, что он смог принять нужное решение в тот момент, когда всё в его жизни выстроилось должным образом.

Нико и Льюис прессинговали друг друга, каждый из них максимально выкладывался, но теперь ситуация изменится. Льюис – блестящий гонщик и безжалостный соперник, но уход Росберга встряхнёт рынок пилотов.

Сезон начнётся в Австралии, Даниэль Риккардо очень хотел бы победить в Альберт-парке. Я всегда с огромной гордостью выступал в Мельбурне, очень хотел выиграть эту гонку, и у Даниэля есть такой шанс. Было бы здорово. А на следующий день вы садитесь в самолёт, и шоу Формулы-1 продолжается».
По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Марк Уэббер: В Mercedes заняли выжидательную позицию
Уэббер: Феттель помешает доминированию Mercedes
Марк Уэббер: Не помню ни самой аварии, ни как она произошла (+Видео)
Мартин Брандл: Уэббер потерял не только победу, но и доверие к команде
Марк Уэббер объявил об уходе из Формулы-1 по окончании сезона
Марк Уэббер отрицает переговоры с Porsche
Феттель: «Завоевать титул для меня абсолютно возможно»
Марк Уэббер собирается уйти, не прощаясь
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером
Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два
Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика
Масса дал согласие вернуться в Williams
Ники Лауда: Мы выбираем между Верляйном и Боттасом

Последние новости спорта

16:22 Хэй: Для меня главный приз — титул чемпиона мира в тяжелом весе, а не деньги 57 | Бокс

16:14 Экс-наставник сборной Украины стал скаутом нового клуба НХЛ 61 | Хоккей

15:41 Международная федерация гимнастики обеспокоена сексуальным скандалом в американском спорте 63 | Гимнастика

15:13 IBU в середине января назовет место проведения этапа КМ по биатлону вместо Тюмени 85 | Биатлон

14:33 Вoxingnews24: Ломаченко лучший боксер 2016 года 97 | Бокс

14:03 Тренер: Домрачева подтвердила, что готова стартовать в Оберхофе 107 | Биатлон

13:42 Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре 146 | Биатлон / Главные новости спорта

13:32 Макс Ферстаппен: Не хочу, чтобы меня сравнивали с Шумахером 91 | Формула-1

13:08 Марк Уэббер: Год в Формуле-1 порой идет за два 100 | Формула-1

12:54 Менеджер Постола: Виктор готов драться с кем угодно 93 | Бокс

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Анастасия Меркушина – лучшая спортсменка Украины в декабре
Надежда Белкина выиграла спринт на чемпионате Украины по биатлону
Руслан Ткаленко победил в спринте на чемпионате Украины по биатлону
УХЛ. 27 тур. «Донбасс» забросил три безответных шайбы «Кривбассу»
Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (406)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (547)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги