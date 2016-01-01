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Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика
Хельмут Марко Валттери Боттас считается главным кандидатом на замену Нико Росберга в Mercedes, и ранее это косвенно подтвердил неисполнительный директор чемпионской команды Ники Лауда. По его словам, в Mercedes действительно выбирают между Валттери Боттасом и Паскалем Верляйном.

Консультант концерна Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что в Mercedes выберут более опытного гонщика, поскольку приглашение молодого Верляйна сопряжено с рисками: «В лице Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена у Red Bull Racing самая сильная пара пилотов. Нет сомнений, что в следующем году мы навяжем Mercedes более плотную борьбу. В Mercedes это прекрасно понимают, поэтому не станут рисковать при выборе гонщика».

Ники Лауда отчасти согласен с Марко, высоко оценив скорость Макса Ферстаппена: «Его потенциал вызывает у меня опасения. В будущем его можно будет сравнивать с Айртоном Сенной или Михаэлем Шумахером».

Ранее команда Mercedes заявила, что объявит пилота на замену чемпиону мира-2016 Нико Росбергу только в 2017 году.
По материалам: f1news
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