Масса дал согласие вернуться в Williams

По сообщениям британской прессы, Фелипе Масса принял предложение Williams и проведёт в Формуле 1 ещё один сезон, который станет уже 15-м в карьере бразильского ветерана. Таким образом, дебютант Лэнс Стролл получит более чем опытного напарника, а Валттери Боттасу открывается дорога в Mercedes, поскольку в Гроуве уже говорили, что готовы его отпустить, но при определённых условиях.Судя по всему, теперь как минимум одно из этих условий выполнено.Между командой и представителями гонщика достигнуто принципиальное соглашение о его возвращении, но контракт пока не подписан. Более того, соглашение будет аннулировано, если по какой-либо причине Валттери Боттас не перейдет в Mercedes. Сейчас Фелипе находится в отпуске, а в чемпионской команде ранее заявили, что решение о составе пилотов будет объявлено не ранее января.В Williams не комментируют информацию о возвращении Массы, тогда как менеджер бразильского гонщика Николя Тодт все отрицает: «Между Williams и Фелипе Массой нет никаких договоренностей».Сам же Масса заявил: «Пока мне нечего сказать. Этот вопрос сейчас обсуждают все, но я в отпуске и не хочу участвовать в спекуляциях. Всё, что было написано, не является официальной информацией».