На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Масса дал согласие вернуться в Williams

Масса дал согласие вернуться в Williams

По сообщениям британской прессы, Фелипе Масса принял предложение Williams и проведёт в Формуле 1 ещё один сезон, который станет уже 15-м в карьере бразильского ветерана. Таким образом, дебютант Лэнс Стролл получит более чем опытного напарника, а Валттери Боттасу открывается дорога в Mercedes, поскольку в Гроуве уже говорили, что готовы его отпустить, но при определённых условиях.

Судя по всему, теперь как минимум одно из этих условий выполнено.

Между командой и представителями гонщика достигнуто принципиальное соглашение о его возвращении, но контракт пока не подписан. Более того, соглашение будет аннулировано, если по какой-либо причине Валттери Боттас не перейдет в Mercedes. Сейчас Фелипе находится в отпуске, а в чемпионской команде ранее заявили, что решение о составе пилотов будет объявлено не ранее января.

В Williams не комментируют информацию о возвращении Массы, тогда как менеджер бразильского гонщика Николя Тодт все отрицает: «Между Williams и Фелипе Массой нет никаких договоренностей».

Сам же Масса заявил: «Пока мне нечего сказать. Этот вопрос сейчас обсуждают все, но я в отпуске и не хочу участвовать в спекуляциях. Всё, что было написано, не является официальной информацией».
По материалам: f1news
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

В Williams готовы отпустить Боттаса, если найдут замену
Боттаса не хотят отпускать в Mercedes, но переговоры идут
Формула-1. Боттас и Стролл – пилоты Williams в 2017 году
Фелипе Масса объявил о завершении карьеры
Формула-1. Гран-при Австралии: Хэмилтон выиграл квалификацию
Фелипе Масса: У нас не было шансов на победу
Валттери Боттас: Гран-при Малайзии – настоящее испытание для гонщиков
Martini стала титульным спонсором Williams
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика
Масса дал согласие вернуться в Williams
Ники Лауда: Мы выбираем между Верляйном и Боттасом
Льюис Хэмилтон: Я почувствовал неуважение
Неизвестные предложили СМИ купить фотографии Михаэля Шумахера за €1 млн

Последние новости спорта

13:25 Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика 78 | Формула-1

13:15 Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени 137 | Биатлон

12:41 Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени 141 | Биатлон

12:22 Сегодня антидопинговая комиссия IBU примет решение по российским биатлонистам 134 | Биатлон

11:56 НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 82 | Баскетбол / Видео

11:33 Победитель боя Кличко – Джошуа встретится с Луисом Ортисом 111 | Бокс

11:13 Арум: Договорились о реванше Ломаченко с Салидо, есть также вероятность боя с Гамбоа 112 | Бокс

10:19 НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты 126 | Баскетбол

09:28 НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону» 136 | Хоккей

18:49 УХЛ. 26-й тур. «Донбасс» в гостях забросил «Витязю» 13 шайб. Фото hcdonbass.com 200 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»
Коукалова победила в масс-старте на этапе КМ в Нове место; Пидгрушная – 15-я
Дмитрий Пидручный – пятый в масс-старте на этапе КМ в Нове место
Усик досрочно победил Мчуну (Видео)
Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове Место; Джима – 13-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (353)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (549)
Сентябрь 2016 (465)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги