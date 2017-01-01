Гоночная машина посоревновалась в скорости с гепардом (Видео)

Гоночный болид «Формулы-Е» посоревновался в скорости с живым южноафриканским гепардом.



Ролик был снят в преддверии нового сезона гоночной серии (первые гонки пройдут 2-3 декабря в Гонконге). За рулем болида был Жан-Эрик Вернь. Его болид и гепард способны разогнаться до 100 километров в час за три секунды. Зверь оторвался на старте, но спустя несколько секунд болид догнал оппонента и пришел к финишу первым.



В июле 23-кратный олимпийский чемпион, пловец Майкл Фелпс посоревновался в скорости с белой акулой. Он проиграл ей в заплыве на 100 метров. Вскоре выяснилось, что рыба была не настоящей.







