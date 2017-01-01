Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби

Сегодня, 26 ноября, на автодроме Яс Марина в ОАЭ на последнем, 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Абу-Даби состоялась гонка.



Четвертый победный дубль в сезоне оформили гонщики из команды Mercedes. Победил Валттери Боттас, проехав дистанцию в 305.355 км (55 кругов) за 1 час 35 минуты 14.063 секунды. Для финна эта победа стала третьей в карьере. На вторую ступеньку подиума поднялся британец Льюис Хэмилтон, уступив напарнику 1.832 секунды.



Немецкий пилот Себастьян Феттель (Ferrari) финишировал третьим, проиграв победителю 21.709 секунды. Феттель стал вице-чемпионом.



Напомним, в этом сезоне ранее досрочно титул в личном зачете завоевал Хэмилтон, а команда Mercedes AMG F1 стала обладателем Кубка конструкторов.



Формула-1. 20-й этап. Гран-При Абу-Даби. 26 ноября

Гонка (55 кругов, 305.355 км)

1. Валттери Боттас (Mercedes) 1:34:14.062

2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +3.899

3. Себастьян Феттель (Ferrari) +19.330

4. Кими Райкконен (Ferrari) +45.386

5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +46.269

6. Нико Хюлькенберг (Renault) +85.713

7. Серхио Перес (Force India) +92.062

8. Эстебан Окон (Force India) +98.911

9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1 круг

10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг

11. Ромен Грожан (Haas) +1 круг

12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг

13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг

14. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг

15. Брендон Хартли (Toro Rosso) +1 круг

16. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг

17. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг

18. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг



Лучший круг: Валттери Боттас (Mercedes) 1:40.650



Не финишировали:

Даниэль Риккардо (Red Bull) – гидравлика (21 круг)

Карлос Сайнс (Renault) – крепление колеса (32)



Положение в чемпионате (после 20-го этапа)

Личный зачет

1 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 363 очка

2 (2). Себастьян Феттель (Ferrari) - 317

3 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 305

4 (5). Кими Райкконен (Ferrari) – 205

5. (4). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 200

6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 168

7 (7). Серхио Перес (Force India) – 100

8 (8). Эстебан Окон (Force India) - 87

9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 54

10 (12). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 43

11 (10). Фелипе Масса (Williams) - 43

12 (11). Лэнс Стролл (Williams) - 40

13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 28

14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 19

15 (15). Фернандо Алонсо (McLaren) – 17

16 (16). Стоффель Вандорн (McLaren) - 13

17 (17). Палмер (Renault) - 8

18 (18). Паскаль Верляйн (Sauber) - 5

19 (19). Даниил Квят (Toro Rosso) - 5



Кубок конструкторов

1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team –668 очков

2 (2). Scuderia Ferrari – 522

3 (3). Red Bull Racing – 368

4 (4). Sahara Force India F1 Team – 187

5 (5). Williams Martini Racing – 83

6 (7). Renault Sport Formula 1 Team – 57



7 (6). Scuderia Toro Rosso – 53

8 (8). Haas F1 Team – 47

9 (9). McLaren Honda Formula 1 Team - 30

10 (10). Sauber F1 Team – 5



(В скобках указано положение гонщика после предыдущего этапа)