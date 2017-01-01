Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби

Сегодня, 26 ноября, на автодроме Яс Марина в ОАЭ на последнем, 20-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула 1 – Гран-при Абу-Даби состоялась гонка.
Четвертый победный дубль в сезоне оформили гонщики из команды Mercedes. Победил Валттери Боттас, проехав дистанцию в 305.355 км (55 кругов) за 1 час 35 минуты 14.063 секунды. Для финна эта победа стала третьей в карьере. На вторую ступеньку подиума поднялся британец Льюис Хэмилтон, уступив напарнику 1.832 секунды.
Немецкий пилот Себастьян Феттель (Ferrari) финишировал третьим, проиграв победителю 21.709 секунды. Феттель стал вице-чемпионом.
Напомним, в этом сезоне ранее досрочно титул в личном зачете завоевал Хэмилтон, а команда Mercedes AMG F1 стала обладателем Кубка конструкторов.
Формула-1. 20-й этап. Гран-При Абу-Даби. 26 ноября
Гонка (55 кругов, 305.355 км)
1. Валттери Боттас (Mercedes) 1:34:14.062
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +3.899
3. Себастьян Феттель (Ferrari) +19.330
4. Кими Райкконен (Ferrari) +45.386
5. Макс Ферстаппен (Red Bull) +46.269
6. Нико Хюлькенберг (Renault) +85.713
7. Серхио Перес (Force India) +92.062
8. Эстебан Окон (Force India) +98.911
9. Фернандо Алонсо (McLaren) +1 круг
10. Фелипе Масса (Williams) +1 круг
11. Ромен Грожан (Haas) +1 круг
12. Стоффель Вандорн (McLaren) +1 круг
13. Кевин Магнуссен (Haas) +1 круг
14. Паскаль Верляйн (Sauber) +1 круг
15. Брендон Хартли (Toro Rosso) +1 круг
16. Пьер Гасли (Toro Rosso) +1 круг
17. Маркус Эрикссон (Sauber) +1 круг
18. Лэнс Стролл (Williams) +1 круг
Лучший круг: Валттери Боттас (Mercedes) 1:40.650
Не финишировали:
Даниэль Риккардо (Red Bull) – гидравлика (21 круг)
Карлос Сайнс (Renault) – крепление колеса (32)
Положение в чемпионате (после 20-го этапа)
Личный зачет
1 (2). Льюис Хэмилтон (Mercedes) – 363 очка
2 (2). Себастьян Феттель (Ferrari) - 317
3 (3). Валттери Боттас (Mercedes) - 305
4 (5). Кими Райкконен (Ferrari) – 205
5. (4). Даниэль Риккардо (Red Bull) – 200
6 (6). Макс Ферстаппен (Red Bull) – 168
7 (7). Серхио Перес (Force India) – 100
8 (8). Эстебан Окон (Force India) - 87
9 (9). Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) – 54
10 (12). Нико Хюлькенберг (Renault Sport Formula 1 Team) – 43
11 (10). Фелипе Масса (Williams) - 43
12 (11). Лэнс Стролл (Williams) - 40
13 (13). Ромен Грожан (Haas F1 Team) – 28
14 (14). Карлос Магнусен (Haas) – 19
15 (15). Фернандо Алонсо (McLaren) – 17
16 (16). Стоффель Вандорн (McLaren) - 13
17 (17). Палмер (Renault) - 8
18 (18). Паскаль Верляйн (Sauber) - 5
19 (19). Даниил Квят (Toro Rosso) - 5
Кубок конструкторов
1 (1). Mercedes AMG Petronas F1 Team –668 очков
2 (2). Scuderia Ferrari – 522
3 (3). Red Bull Racing – 368
4 (4). Sahara Force India F1 Team – 187
5 (5). Williams Martini Racing – 83
6 (7). Renault Sport Formula 1 Team – 57
7 (6). Scuderia Toro Rosso – 53
8 (8). Haas F1 Team – 47
9 (9). McLaren Honda Formula 1 Team - 30
10 (10). Sauber F1 Team – 5
(В скобках указано положение гонщика после предыдущего этапа)
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