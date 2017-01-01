Украинцы в ТОП-10 чемпионата Европы 2017 по аквабайку

В чемпионате Европы по кольцевым гонкам на аквабайке приняли участие более 200 спортсменов из 23 стран.



Украину представляли 5 райдеров: Андрей и Антон Егельницкие, Даниил Белый, Валерий Доага и Георгий Сахаров.



Лучший результат показал Даниил Белый. Чемпион Украины в классе ski division Junior 2014-2016 гг. и вице-чемпион Европы 2016 в классе ski division junior завеовал в этом году европейскую бронзу в классе ski division junior. Он также выступал в классе ski division stock, где занял 7 место.



Другие представители сборную не пробились в пятерку лучших, но уверенно заняли свои места в ТОП-10. Так, Антон Егельницкий – восьмой в классе ski division limited и на 9 строчке в классе ski Division stock.



Георгий Сахаров стал девятым в классе Runabout Spark, а Валерий Доага - десятым в классе ski division lites.



В спорте всегда трудно предсказать результат, а в спорте, где техника имеет почти такое же значение, как и спортсмен - результат вообще непредсказуем. Так, случилось с нашим призером ЧЕ по фристайлу. Андрей Егельницкий участвовал в соревнованиях в классе ski division Stock, но подвела техника, и наш соотечественник остался на 13 строчке.