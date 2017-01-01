Tsunami RT: капризы Фортуны для украинской команды в Италии

Третий этап Porsche CarreraCup Italia, состоявшийся на Autodromo Vallelunga Piero Taruffi (гоночной трассе в 30 км от Рима), оказался богатым на события для пилотов Tsunami RT Centro PorschePadova.

Причем Фортуна постаралась обеспечить украинскую команду и неприятными инцидентами (происшествие во второй гонке, не позволившее Алессио Ровере финишировать), и большой порцией успехов – поул, победа и два быстрейших круга Алессио Роверы в абсолюте, плюс два подиума Лино Курти в зачете дивизиона Michelin Cup!

За несколько дней до гоночного уик-энда в Валлелунге все три пилота Tsunami RT (Алессио Ровера, Лино Курти и Карло Курти) в своих комментариях довольно сдержанно оценили трассу – ни для кого этот трек не является любимым. Однако, по их общему мнению, это обстоятельство не должно помешать их основой цели – добиться максимально возможного успеха на предстоящем раунде Porsche CarreraCup Italia. При этому у каждого из них были свои собственные задачи – Алессио ведет борьбу за титул в абсолютном зачете, Лино намерен пробиться в тройку лидеров Michelin Cup, Карло стремится улучшать свои личные рекорды.

Уже во время свободных тренировок в пятницу стало заметно, что пилоты Tsunami RT нацелены на максимум – Алессио Ровера и Лино Курти вошли в число лучших пилотов, показав соответственно второе и пятое время. Квалификация же превратилась в бенефис Роверы, который в блестящем стиле завоевал поул-позицию – наш пилот стал единственным, кто сумел проехать круг быстрее, чем за 1.36 (1.35,986), и почти на треть секунды опередил ближайших соперников, Джанмарко Куаресмини и Риккардо Перу! Результат Лино Курти оказался скромнее – несмотря на то, что он в субботу более чем на полсекунды улучшил свое время на круге (1.37,495 против 1.38,172), квалификацию он завершил 12-м в абсолюте и четвертым в зачете Michelin Cup.

Алессио Ровера: «Я действительно хорошо проехал, если не считать небольшой ошибки в одном повороте и того, что мои задние шины были не идеальной температуры. Но 1.35,9 – это отличное время, а автомобиль просто фантастический!»

Лино Курти: «Все получилось очень неплохо, хотя я и ожидал большего после свободных тренировок. Но я значительно приблизился по временам к лидерам. Посмотрим, как пойдет дело в гонке…»

Первая гонка, состоявшаяся в субботу вечером (через семь часов после квалификации), полностью прошла под знаком превосходства Алессио Роверы – пилот TsunamiRT CentroPorsche Padova уверенно лидировал всю дистанцию, показал лучшее время на круге и финишировал первым, почти на три секунды опередив опасного и непредсказуемого Энрике Фульдженци. В итоге, Ровера сумел набрать все возможные очки – 20 за победу, 2 за поул-позицию и 1 за быстрейший круг! Лино Курти тоже добился заметного успеха – отыграл три позиции, финишировал девятым в абсолютном зачете и поднялся на третью ступень подиума в зачете Michelin Cup!

Алессио Ровера: «Я очень доволен! Это была безупречная гонка с фантастическим стартом, и машина на первых кругах была очень быстра. Только под конец у меня стали греться шины. Но все было под контролем, у меня было преимущество, хотя на самом деле было совсем не так просто, как выглядело со стороны».

Лино Курти: «Я счастлив! Девятое место – лучший мой результат в этом сезоне, гонка стала еще одним шагом вперед! Думаю, мог бы обогнать Алекса де Джакоми, но он перекрывал траекторию, и я не хотел рисковать в борьбе за подиум в своем зачете. У меня был хороший темп – главное, сохранить его и завтра».

Вторая гонка обещала стать очень непростым испытанием для Алессио Роверы – ведь шесть лучших пилотов по итогам субботнего заезда стартуют в обратном порядке, и пилоту Tsunami RT предстояло начинать гонку с шестой позиции и преодолевать сопротивление таких серьезных соперников, как Джанмарко Куаресмини, Энрико Фульдженци, Рикардо Пера. Дополнительной проблемой стало появление на первом же круге машины безопасности. После возобновления борьбы Ровера сразу начал атаковать – отыграл позицию, показал лучшее время на круге (этот результат потом никто не смог превзойти). К сожалению, дальнейшим успехам помешал инцидент в середине гонки – в борьбе за четвертое место произошло столкновение с Даниэле Каццанигой (повреждения кузова и радиатора, прокол переднего левого колеса). В итоге, обидный сход…

Гораздо более успешным стало выступление Лино Курти, который сумел финишировать восьмым, что стало его новым личным рекордом в Porsche CarreraCup Italia. Кроме того, он стал вторым в зачете Michelin Cup, уступив лишь полторы секунды Алессандро де Джакоми! Таким образом, Лино Курти за два этапа (в Мизано и Валлелунге) сумел четыре раза подряд финишировать на подиуме в своем дивизионе!

Алессио Ровера: «На старте я ничего не успел сделать, потому что сразу вышла машина безопасности. После рестарта, на свежих шинах и в хорошем темпе, я показал лучший круг и обошел Джонатана Джакона. Подобрался к Даниэле Каццанига – он был заметно медленнее, я попытался его обогнать. В повороте Roma я шел по внутренней траектории и уже обходил Каццанигу, но он попытался меня выдавить. Мы столкнулись, радиатор разбит, гонка закончена».

Лино Курти: «Гонка получилась хорошая – мне удалось подняться на одну ступеньку, к восьмому месту в абсолюте и второму в классе. Немного не хватает темпа, чтобы побеждать в своем классе, но сегодня мы отлично поборолись с де Джакоми! Я сегодня жестче работа с машиной, получалось хорошо!».

В общем зачете итальянской серии Алессио Ровера по-прежнему идет вторым с 74 очками, уступая Рикардо Пере (91 очко). Лино Курти тем временем продолжает сокращать отставание по очкам от лидеров Michelin Cup – занимает четвертое место, на его счету уже 30 очков (против 40 у лидирующего Ивана Якомы). В командном зачете Tsunami RT идет третьей с 71 баллом. Сейчас в Porsche CarreraCup Italia должен наступить небольшой перерыв (до середины июля), но только не для Алессио Роверы – итальянец уже в следующие выходные отправится в Дижон, где состоится третий этап Porsche CarreraCup France.