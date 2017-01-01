Tsunami RT: триумф в Ле-Мане

Визит на знаменитое гоночное кольцо CircuitdelaSarthe, которое принимает гонки лишь раз в году, стал по-настоящему успешным для пилотов украинской команды Tsunami RT Centro Porsche Padova.

В грандиозной гонке (являвшейся одновременно этапом трех серий – Porsche Carrera Cup France, Porsche Carrera Cup GB и Porsche GT3 Cup Challenge Benelux) итальянец Алессио Ровера и француз Тома Николль показали отличную скорость, благодаря чему оба добились заметных успехов – Николль вел борьбу за подиум в зачете Дивизиона B, а Ровера одержал победу в зачете Porsche Carrera Cup France и стал третьим в абсолюте!

Уже во время свободных тренировок на CircuitdelaSartheстало очевидно, что трасса не имеет почти ничего общего с «традиционными» гоночными треками, на которых обычно проходит львиная доля гонок Porsche Carrera Cup. Во-первых, протяженность гоночного кольца составляет 13,626 км (то есть в два-три раза больше, чем у большинства трасс мира), что требует совершенно иного подхода к гонкам на этом треке. Во-вторых, есть уникальные фрагменты вроде шестикилометровой прямой Mulsanne Straight (она же Hunaudières) – даже при наличии двух тормозных петель скорость на этом отрезке просто зашкаливает (лет тридцать назад самые отчаянные пилоты во время «24 часов Ле-Мана» достигали на Hunaudières скорости в 400 км/ч!)…

Единственная трасса, которую можно как-то сравнивать с Circuit de la Sarthe – это знаменитая Autodromo Nazionale di Monza с ее скоростными виражами «Гранде», «Дель Серальо», «Параболика» и двумя прямыми длиной от 800 м до 1000 м. Но даже сверхбыстрая Монца по скорости все равно уступает Ле-Ману – если на Autodromo Nazionale di Monza пилоты Porsche Carrera Cupпролетают круг со средней скоростью около 185-188 км/ч, то на Circuit de la Sarthe этот показатель совсем немного не дотягивает до отметки в 200 км/ч (на минувшей гонке самые быстрые пилоты сумели показать среднюю скорость порядка 195-198 км/ч)!

Поэтому во время свободных тренировок все пилоты решали непростую задачу – как в течение четырех минут с небольшим (примерно столько времени необходимо потратить, чтобы преодолеть круг) сохранить высокую скорость, не потерять контроль над машиной, не уничтожить шины и не сжечь мотор, который минимум три четверти времени работает на высших оборотах… Квалификация показала, что Алессио Ровера успешно решил эту задачу – показал четвертое время в абсолютном зачете (4.08,986) и второе среди участников Porsche Carrera CupFrance. Достижения Тома Николля были скромнее – 34-й в абсолюте и 12-й в Дивизионе B.

Алессио Ровера: «Можно было и лучше проехать – я сделал ошибку в одном повороте, поэтому у меня только четвертая стартовая позиция и вторая – среди пилотов Porsche Carrera Cup France. Но все равно получилось очень неплохо, автомобиль ведет себя прекрасно, механики постарались, спасибо им. В общем, я доволен. Трасса такая необычная, интересная – уверен, гонка будет очень зрелищной».

Как Алессио Ровера и рассчитывал, гонка с самого старта оказалась на редкость зрелищной – когда сразу шесть десятков машин в первом же повороте пытаются отыграть максимум позиций, редко обходится без ярких происшествий… Не успел гоночный караван выбраться на прямую Hunaudières, как сразу последовал сигнал – сбросить скорость, на трассу выйдет машина безопасности. Как вскоре выяснилось, сражения в трех первых поворотах завершились тем, что сразу восемь пилотов выбыли из гонки – в том числе и обладатель поула Флориан Ляторр. Потребовалось более десяти минут (два круга), чтобы эвакуировать поврежденные машины, а также хоть как-то очистить трассу от россыпей гравия и луж машинного масла

Когда же гонка возобновилась, Алессио Ровера сразу стал одним из главных претендентов на победу – пилот Tsunami RT до самого финиша сражался с Дэном Кэммишем и Дино Зампарелли, лидерами Porsche Carrera CupGB… Уровень сложности стал запредельным – когда три-четыре машины на скорости 280-290 км несутся бок о бок в нескольких сантиметрах друг от друга, даже самая маленькая ошибка может спровоцировать грандиозную аварию! И судьба гонки решилась на самом финише – Ровера стал третьим в абсолюте, уступив лишь Кэммишу с Зампарелли, причем все трое уложились в 0,8 секунды! Кроме того, Алессио одержал свою первую победу в Porsche Carrera Cup France, благодаря чему вышел на третье место в общем зачете серии.

Алессио Ровера: «Я очень доволен гонкой. Конечно, хотел выиграть, но третье место – это очень неплохо. Хочу поблагодарить команду, машина была безупречна от старта до финиша – мы отлично поработали. К концу гонки у меня сердце просто выпрыгивало из груди! Соперники очень жестко прессинговали, борьба была сложной. Я никаких безумно рискованных маневров не совершал – контролировал и машину, и ситуацию. Когда я наехал то ли на масло, то ли на воду, то не смог отразить атаку Зампарелли. Однако удовольствие я получил огромное. Подиум – это достойный результат, тем более, для первого раза на этой трассе».

Порадовал и Тома Николль, который сумел совершить один из самых успешных прорывов в гонке – ведь он отыграл почти два десятка позиций и финишировал 17-м в абсолюте! Кроме того, француз стал четвертым в Дивизионе B Porsche Carrera Cup France – после чего по сумме двух этапов (или трех гонок) переместился на четвертую позицию в общем зачете своей категории.

Тома Николль: «Гонка была очень напряженной. Обгонять было непросто, но я справлялся. Я раньше был в Ле-Мане только на малой трассе Circuit Bugatti – управлял тогда BMW под проливным дождём и пришел вторым. Длинная версия трассы мне еще больше понравилась – больше удовольствия, больше событий. Это мистическая трасса! Я сегодня выложился на все сто процентов и очень доволен!»

Об отдыхе говорить рано – впереди пилотов Tsunami RT Centro Porsche Padova ждут еще много испытаний. Ведь в ближайшее время нашу команду ждут еще два гоночных уик-энда подряд – сначала она отправится под Рим, где в Валлелунге 24-25 июня состоится третий этап PorscheCarrera Cup Italia. После чего последует стремительное путешествие обратно во Францию, где с 30 июня по 2 июля в Дижоне пройдет третий раунд PorscheCarrera Cup France. И только после этого наконец-то наступит небольшая, в две недели, передышка.