Украинская команда Tsunami RT на Porsche Carrera Cup Italia в Мизано выставит сразу четыре машины

Основной состав Tsunami RT был сформирован почти два месяца назад – статус лидера команды получил итальянец Алессио Ровера (21 год), его напарниками стали соотечественники, братья Курти, Лино (30 лет) и Карло (28 лет). Задачи между ними распределены следующим образом – Ровере предстоит бороться за высший титул (на первом этапе в Имоле он уже завоевал подиум, благодаря чему занимает четвертое место в общем зачете серии), братья Курти должны поскорее освоиться в новой для себя серии и набирать очки.
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