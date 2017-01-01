Украинская команда Tsunami RT на Porsche Carrera Cup Italia в Мизано выставит сразу четыре машины

В Мизано в составе нашей команды должен выступить еще один итальянский юниор – 19-летний Маттео Гонфиантини, которого ждет дебют на технике категории GT. До того он выступал в картинге, затем провел три сезона в разных сериях – Formula Renault Alps, Trofeo Maserati, Mitjet Italian Series… Как раз в серии Mitjet в прошлом году Маттео добился самых заметных успехов – стал четвертым в своем дивизионе (Piloti B, где одержал три победы и четыре раза финишировал на подиуме), а также завоевал титул вице-чемпиона в молодежной категории (для участников моложе 20 лет).



Пятница, 2 июня

Суббота, 3 июня



Воскресенье, 4 июня

Основной состав Tsunami RT был сформирован почти два месяца назад – статус лидера команды получил итальянец Алессио Ровера (21 год), его напарниками стали соотечественники, братья Курти, Лино (30 лет) и Карло (28 лет). Задачи между ними распределены следующим образом – Ровере предстоит бороться за высший титул (на первом этапе в Имоле он уже завоевал подиум, благодаря чему занимает четвертое место в общем зачете серии), братья Курти должны поскорее освоиться в новой для себя серии и набирать очки.Трасса в Мизано имеет большую историю – была построена в начале 70-х, первые гонки приняла летом 1972 года. И за эти 45 лет претерпела немало изменений – две крупные реконструкции гоночного трека (в 1993 и 2006 годах) и два переименования (до 2006 года трек носил название Circuito Internazionale Santa Monica, потом превратился в Misano World Circuit, а с 2012 года стал Misano World Circuit Marco Simoncelli). Длина гоночного кольца только возрастала – в 1972 году круг насчитывал 3488 м, в 1993 году дистанцию увеличили до 4060 м. А при реконструкции 2006 года кольцо не только удлинили до 4180 м, но и «переориентировали» в противоположном направлении – теперь все гонки идут по часовой стрелке (а не против, как раньше).Расписание гоночного уик-энда стандартное: две свободные тренировки в пятницу (30 минут для участников зачета Michelin Cup и 45 минут для всех без исключения); в субботу утром двухступенчатая квалификация (25+15 минут), вечером первая гонка; в воскресенье вторая гонка.13.55-14.25 – свободные тренировки (зачет Michelin Cup)18.15-19.00 – свободные тренировки (для всех)10.40-11.05 – первая квалификация11.10-11.25 – вторая квалификация (для 8 лучших пилотов)18.45 – первая гонка (28 минут + 1 круг)10.45 – вторая гонка (28 минут + 1 круг)