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«500 миль Индианаполиса». Победил японец Такума Сато, Фернандо Алонсо не финишировал
«500 миль Индианаполиса». Победил японец Такума Сато, Фернандо Алонсо не финишировалВ Индианаполисе (штат Индиана, США) состоялась 101-я гонка серии Indycar «Инди 500».

Победил бывший пилот Формулы-1, японец Такума Сато.  Вторым финишировал бразилец Элио Кастроневес. Третье место занял Эд Джонс из ОАЭ.
Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо сошел с дистанции за 20 кругов до финиша из-за возгорания мотора. До этого Алонсо шел среди лидеров и один раз выходил на первое место.

Напомним, ради участия в гонке «Инди 500» Алонсо пришлось пропустить Гран-при Монако. Испанец сделал это с целью завоевать «Тройную корону» — победы на Гран-при Монако, «Инди 500» и «24 часах Ле-Мана».

IndyCar. «500 миль Индианаполиса». Индианаполисе (штат Индиана, США).28 мая
Гонка
1. Такума Сато (Andretti) – 3:13:03.3584
2. Элио Кастроневес (Team Penske) +0.2011
3. Эд Джонс (Dale Coyne Racing) +0.5278
4. Макс Чилтон (Chip Ganassi Racing) +1.1365
5. Тони Канаан (Chip Ganassi Racing) +1.6472
6. Хуан Пабло Монтойя (Team Penske) +1.7154
7. Александер Росси (Andretti) +2.4222
8. Марко Андретти (Andretti Autosport) +2.5410
9. Габби Чавес (Harding Racing) +3.8311
10. Карлос Муньос (AJ Foyt) +4.5319

Фернандо Алонсо (McLaren-Honda Andretti) — не финишировал
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