Украинская команда Tsunami RT ярко стартовала в Porsche Carrera Cup France

Легендарная трасса Circuit de Spa-Francorchamps вновь продемонстрировала свой непредсказуемый характер и превратила стартовый этап Porsche Carrera Cup France 2017 года в феерическое шоу, со всеми традиционными атрибутами: стремительная смена погоды; гоночный трек, который либо заливало дождем, либо быстро подсыхал под солнцем; многочисленные обгоны и сражения в любом повороте… И одним из самых ярких участников этого фейерверка стала украинская команда Tsunami RT Centro Porsche Padova, чей пилот Алессио Ровера в обеих гонках творил настоящие чудеса – подобные прорывы не удавались больше никому!

Украинская команда Tsunami RT ярко стартовала в Porsche Carrera Cup France

Уже во время свободных тренировок в четверг стало ясно, что на трассе будет по-настоящему тесно – ведь в Спа проходил совместный этап Porsche Carrera Cup France и Porsche GT3 Cup Challenge Benelux, то есть всем участникам обеих серий предстояло сражаться между собой. Легко представить, какое столпотворение будет на трассе, где встретятся четыре десятка пилотов на Porsche911 GT3CupType991. Несмотря на все капризы погоды (одна сессия прошла под дождем, другая уже на сухой трассе), оба пилота Tsunami RT Centro Porsche Padova показали неплохие результаты – итальянец Алессио Ровера стал четвертым и вторым в абсолюте, а француз Тома Николль в одной из тренировок показал третье время в зачете Дивизиона В.

Однако хаос в квалификации с многочисленными авариями (обе сессии пришлось останавливать красными флагами) перевернул все с ног на голову – ни Ровере, ни Николлю не удалось проехать ни одного чистого круга. Что сразу и отразилось на их результатах – Алессио предстояло стартовать с 22-й и 37-й позиций, а Тома занял соответственно 25-е и 16-е места… Таким образом, обоим пилотам Tsunami RT оставалось придерживаться лишь одной тактики – постоянно атаковать и при любой возможности пробиваться вперед.

Алессио Ровера: «Задача у меня сейчас очень простая – обгонять, обгонять и обгонять! Это возможно, я знаю три-четыре места на трассе, где можно совершать обгоны. Моя цель в обеих гонках – отыграть максимум позиций и подняться как можно выше! Очень надеюсь на дождь. Над трассой как раз собираются тучи – и ситуация может измениться очень быстро. Я люблю ездить по мокрой трассе и машина у меня отличная. Так что нам нужен просто дождик… или немножко удачи».

Первая гонка состоялась уже через несколько часов после квалификации – было пасмурно, но дождь так и не начался. Однако температура на поверхности трассы не превышала 12-13 градусов, что должно было заметно осложнить жизнь всем пилотам – не так-то просто быстро разогреть шины на холодном треке и потом набрать максимальный темп. Алессио Ровере это удалось наилучшим образом – итальянец сразу начал атаковать и на первом же круге отыграл сразу шесть мест. И не собирался останавливаться на этом – головокружительное сражение продолжалось до самого финиша гонки, которую Ровера завершил на пятой позиции.

Алессио Ровера: «Это было очень весело – много обгонов, и я сделал именно то, что от меня требовалось. Думаю, можно было бы и на подиум пробиться – пусть и не выиграл бы, но вторая-третья позиции были вполне достижимы. Мне бы еще круга два-три – их бы хватило. Я не рисковал, обгонял абсолютно безопасно, машина прекрасно себя вела от старта до финиша, и я чувствовал себя очень комфортно и спокойно».

Казалось, что превзойти такой успех почти невозможно, но во второй гонке Ровера вновь сотворил гоночное чудо – Алессио на двух первых кругах отыграл СЕМНАДЦАТЬ мест и пробился с 37-й на 20-ю позицию. Трудно сказать, что мог бы еще сотворить итальянец, если бы в этот момент на трассе не появилась машина безопасности, притормозившая гонку на три круга… Но этот эпизод почти не помешал Ровере – как только появилась возможность атаковать, он вновь начал отыгрывать позицию за позицией и финишировал девятым! Причем в последнем повороте, перед самым финишем, Алессио сумел опередить сразу двоих и прорваться с одиннадцатое на девятое место! Порадовал и Тома Николль – француз обе гонки провел очень аккуратно, записав на свой счет пятое и четвертое места в Дивизионе В. Отличный результат для дебютанта.

Тома Николль: «Да, это было очень познавательно. Это мои первые старты на Porsche, было непросто, но я получил массу удовольствия. Но мне надо еще многому научиться, чтобы попадать на подиум… Я раньше выступал на BMW, Aston Martin, Ferrari, но Porsche заметно сложнее – особенно непросто было привыкнуть к работе тормозов. Для моего первого выступления пятое и четвертое места – это очень неплохо, но в следующий раз я хочу бороться уже за подиум».

Несмотря на тяжелую квалификацию и крайне невыгодные стартовые позиции, пилоты Tsunami RT Centro Porsche Padova в этой ситуации сумели добиться максимально возможного результата: Алессио Ровера с 22 очками занимает пятое место в абсолютном зачете; Тома Николль идет пятым в Дивизионе B(26 очков); в командном зачете Tsunami RTс 27 очками стала четвертой. Сейчас наступает перерыв до июня – следующее выступление состоится 2-4 июня в Мизано, где пройдет второй этап Porsche Carrera CupItalia.