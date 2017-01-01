Tsunami RT: новая встреча с Арденнами

Интенсивное начало сезона уже стало настоящей традицией для команды Tsunami RT Centro Porsche Padova, которая уже несколько лет подряд выступает в двух сериях одновременно – Porsche Carrera Cup Italia и Porsche Carrera Cup France. Не стал исключением сезон 2017 года – едва только в Имоле завершился стартовый раунд итальянской серии, как команда немедленно отправилась в Бельгию, где уже в самые ближайшие дни, 4-6 мая, на легендарной трассе Circuit de Spa-Francorchamps состоится первый этап Porsche Carrera Cup France.

Во французской серии украинская команда представлена двумя пилотами – ее новым лидером, итальянцем Алессио Роверой (который уже успел в минувшие выходные в Имоле записать на свой счет подиум и два быстрейших круга), и французом Тома Николль (перешедшим в Porsche Carrera Cup France из международной серии Blancpain GT Series). Интересно, что для обоих это будет первое выступление в Спа-Франкоршаме за рулем автомобилей Porsche 911 GT Cup Type 991 – гонка должна стать большим вызовом для них. Кроме того, для Роверы этот раунд станет первой встречей на одной трассе с его коллегами из Porsche Carrera Cup France.

Трасса в Спа-Франкоршаме не в первый раз принимает у себя этапы национальных серий Porsche Carrera Cup, причем обычно в качестве «приправы» к марафонским гонкам – либо «24 часа Спа» (одного из старейших суточных марафонов в истории автоспорта), либо «6 часов Спа» (этапа FIA World Endurance Championship). Для Tsunami RT это будет уже третий подряд визит в Бельгию – до того команда появлялась на Circuit de Spa-Francorchamps как в рамках Porsche Carrera Cup Italia (2015 год), так и Porsche Carrera Cup France (2016 год).

Как правило, если те или иные соревнования получают статус «гонок поддержки» перед гонками высшего ранга (вроде Формулы-1, «24 часов Ле-Мана» или «24 часов Спа»), формат гоночного уик-энда обычно «перекраивают» так, чтобы провести все в виде единого большого автоспортивного праздника. Не стал исключением и предстоящий раунд Porsche Carrera Cup France, который сместился на сутки назад – свободные тренировки в четверг, квалификация и первая гонка в пятницу, вторая гонка в субботу.