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Tsunami RT: «черно-белый» старт сезона

Первый этап Porsche Carrera Cup Italia, состоявшийся в последний уик-энд апреля в Имоле на Autodromo EnzoeDinoFerrari, получился слишком разнообразным для украинской команды Tsunami RT Centro Porsche Padova – приятные успехи (второе место в квалификации, подиум в первой гонке, а также два быстрейших круга) чередовались с досадными неприятностями (технические проблемы лидера команды Алессио Роверы во второй гонке). Но эти неурядицы не смогли скрыть главного факта – несмотря на полное обновление своего состава, наша команда по-прежнему остается одной из быстрейших в итальянской серии и готова бороться за высшие места.

Tsunami RT: «черно-белый» старт сезона

Уже во время свободных тренировок выяснились две важные вещи. Во-первых, Ровера сразу дал понять, что входит в компанию быстрейших пилотов в нынешнем розыгрыше Porsche Carrera Cup Italia – второе время в заездах. Во-вторых, одним из его главных соперников станет Риккардо Пера (команда Ebimotors), 17-летний вундеркинд, до недавнего времени выступавший в картинге, а в прошлом году ставший чемпионом новой национальной серии Cayman GT4 Trophy Italia. Квалификация лишь подтвердила это положение дел – дуэт Ровера-Пера в обеих сессиях занимал два первых места, в итоге Алессио уступил лишь 0,026 секунды!

Алессио Ровера: «Я не очень доволен результатами своей квалификации, мог бы проехать лучше. Сделал небольшую ошибку на торможении в повороте Tamburello и потерял время. Но автомобиль отлично сбалансирован, и мы начинаем гонку с первой стартовой линии».

Первая гонка полностью прошла под знаком сражения Алессио Роверы и Риккардо Перы за победу – оба фаворита сразу ушли в отрыв от всех остальных и боролись исключительно между собой. На сложном и очень специфическом гоночном кольце в Имоле очень трудно обгонять – особенно когда никто из соперников не имеет какого-то заметного преимущества в скорости. Таким образом, Ровера как стартовал вторым, так и завершил гонку на этой позиции, принеся Tsunami RT Centro Porsche Padova первый в этом году подиум в итальянской серии, а также завоевал дополнительное очко за быстрейший круг в гонке.

Tsunami RT: «черно-белый» старт сезона

Алессио Ровера: «Была интенсивная гонка, без каких-либо проблем. Очень хорошая борьба. В Имоле сложно обгонять, мне здорово помогала система АБС – без нее было бы намного опаснее. Я хорошо стартовал, но на первых кругах гонки, пока давление в шинах было ещё низким, соперник был быстрее. К концу гонки, на разогретых колесах, быстрее был я. Борьба была чистой, хотя Пера порой очень жестко защищался».

Вторая гонка обычно представляет особый интерес для зрителей – шесть лучших пилотов по итогам первого заезда стартуют в обратном порядке, что позволяет резко обострить борьбу на самом старте. Воскресная гонка могла стать для Алессио Роверы лучшей в этот уик-энд – стремительная атака помогла пилоту Tsunami RT Centro Porsche Padova сразу пробиться с пятого на второе место и включиться в борьбу с лидером Энрико Фульдженци. К сожалению, уже через несколько кругов неисправный датчик коробки передач похоронил всю гонку – Ровера никак не мог набрать максимальную скорость, в результате чего постепенно откатился на 12-е место. Но даже этих нескольких минут после старта хватило Алессио, чтобы вновь показать лучшее время на круге – до самого финиша гонки никому из соперников не удалось улучшить его результат!

Tsunami RT: «черно-белый» старт сезона

Алессио Ровера: «Машина была отлично подготовлена, я очень хорошо ехал и рассчитывал на победу, но в этой гонке нам не повезло. Единственный плюс сегодня – я показал лучший круг… Впрочем, нет. Автомобиль отличный – это тоже большой плюс. Решил ехать до самого финиша, несмотря на поломку. Видите ли, кто-нибудь мог сойти и это помогло бы мне улучшить свой результат, поэтому я боролся до самого конца».

Tsunami RT: «черно-белый» старт сезона

Еще два пилота Tsunami RT Centro Porsche Padova, братья Лино и Карло Курти, весь гоночный уик-энд посвятили тому, чтобы как можно быстрее освоиться с гоночной техникой и максимально улучшить свои времена на трассе (за два дня оба сумели улучшить свои результаты почти на секунду-полторы). В итоге, Карло Курти во второй гонке сумел завоевать свои первые очки в Porsche Carrera Cup Italia (10-е место).

После Имолы Porsche Carrera Cup Italia берет большую паузу – следующий раунд состоится через месяц, 3-4 июня, на Misano World Circuit Marco Simoncelli. Но команде Tsunami RT Centro Porsche Padova и ее лидеру Алессио Ровере пока рано думать об отдыхе – уже через несколько дней их ждет выступление на знаменитой трассе Circuit de Spa-Francorchamps в Бельгии, где пройдет первый этап Porsche Carrera Cup France (4-6 мая).

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