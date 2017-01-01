Tsunami RT: французские планы

Не прошло и недели после официальных тестов Porsche Carrera Cup Italia в Мизано, как украинская команда Tsunami RT Centro Porsche Padova приняла участие в очередной официальной тестовой серии – на этот раз в рамках серии Porsche Carrera Cup France. Заезды состоялись 10 апреля на известной трассе Circuit de Nevers Magny-Cours, которая в 1991-2008 годах принимала у себя Гран-При Франции в Формуле-1. Тогда же и стал известен первоначальный вариант состава пилотов Tsunami RT Centro Porsche Padova во французской серии.Как и в Porsche Carrera Cup Italia, лидером нашей команды во Франции станет 21-летний итальянец Алессио Ровера, которому в этом году предстоит сражаться на двух фронтах. Его напарником в Porsche Carrera Cup France будет 30-летний француз Тома Николль, до последнего времени выступавший в международной серии Blancpain GT Series за рулем таких автомобилей, как BMW Z4 GT3 и Ferrari 458 Italia GT3.Лучшим сезоном в карьере Николля стал 2014 год, когда Тома вместе с швейцарцем Пьером Хирши на BMW Z4 GT3 выступал в Coupe de France FFSA GT и боролся за высший титул в этой серии. Однако тот успех получился половинчатым и даже скандальным – сначала экипаж был объявлен победителем серии, но через две недели FFSA произвела повторный пересчет очков и переместила дуэт Николль-Хирши на второе место в общем зачете. В итоге, во многих автоспортивных базах данных и досье до сих пор сохраняются разночтения – одни считают чемпионами Тома Николля и Пьера Хирши, другие приняли решение FFSA и победителями серии называют Жиля Дюкэна и Филиппа Колансона.Программа тестов была ориентирована на то, чтобы пилоты провели максимум времени на гоночной трассе. Утром запланирована первая, почти трехчасовая серия тестов (с 9.00 до 11.55), после небольшого перерыва – вторая (с 14.00 до 18.00). Таким образом, в течение дня участникам были выделены почти семь часов, которые можно было полностью посвятить работе с шинами и настройками Porsche 911 GT3 Cup Type 991. Нашу команду на тестах представлял только Тома Николль (заявленный в зачете Дивизиона В), знакомившийся с новым для него автомобилем – прежде он никогда не выступал в гонках на Porsche.В 2017 году формат гоночного уик-энда в Porsche Carrera Cup France останется примерно таким же, как и в прошлые годы. Но есть изменения, связанные, в основном, с проведением квалификаций – организаторы каждого этапа могут выбирать один из четырех вариантов формата квалификационных сессий. В отличие от прошлого года, когда из шести этапов Porsche Carrera Cup France лишь два состоялись во Франции, серия в 2017 году будет ориентирована на домашние трассы – только два раунда пройдут за границей, в Бельгии и Испании. Всего запланированы шесть этапов – пять стандартных (с двумя гонками по 30 минут, со стартом с места) и один марафонский (перед «24 часами Ле-Мана», одна 45-минутная гонка, старт с ходу). Сезон в этом году стартует на знаменитой бельгийской трассе Circuit de Spa-Francorchamps (4-6 мая).