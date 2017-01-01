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Россиянин Лесун – чемпион Европы по современному пятиборью; Зведенюк – восьмой
Россиянин Лесун – чемпион Европы по современному пятиборью; Зведенюк – восьмой В Минске (Беларусь) проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.

В личном первенстве у мужчин победил россиянин Александр Лесун (1462) опередив венгра Роберта Кажа на 4 очка, француза Валентена Бело на 8.

Лучшим среди четырех украинцев стал Павел Зведенюк, финишировавший восьмым (1416). Денис Павлюк занял 24-е место, Павел Тимощенко – 25-е, Андрей Федечко – 31-е.  

В командном первенстве золото завоевала сборная Венгрии (4327), серебряными призерами стали россияне (4267), бронзовыми – французы (4227). Украинцы заняли 5-е место.

Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия), 22 июля
Мужчины. Личное первенство.
1. Александр Лесун (Россия) – 1462
2. Роберт Кажа (Венгрия) – 1458
3. Валентен Бело (Франция) – 1454

8. Павел Зведенюк (Украина) – 1416
24. Денис Павлюк (Украина) – 1371
25. Павел Тимощенко (Украина) – 1369
31. Андрей Федечко (Украина) - 1339

Команды
1. Венгрия – 4327
2. Россия  – 4267
3. Франция – 4227

5. УКРАИНА

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