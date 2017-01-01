Россиянин Лесун – чемпион Европы по современному пятиборью; Зведенюк – восьмой

В Минске (Беларусь) проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.



В личном первенстве у мужчин победил россиянин Александр Лесун (1462) опередив венгра Роберта Кажа на 4 очка, француза Валентена Бело на 8.



Лучшим среди четырех украинцев стал Павел Зведенюк, финишировавший восьмым (1416). Денис Павлюк занял 24-е место, Павел Тимощенко – 25-е, Андрей Федечко – 31-е.



В командном первенстве золото завоевала сборная Венгрии (4327), серебряными призерами стали россияне (4267), бронзовыми – французы (4227). Украинцы заняли 5-е место.



Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия), 22 июля

Мужчины. Личное первенство.

1. Александр Лесун (Россия) – 1462

2. Роберт Кажа (Венгрия) – 1458

3. Валентен Бело (Франция) – 1454

…

8. Павел Зведенюк (Украина) – 1416

24. Денис Павлюк (Украина) – 1371

25. Павел Тимощенко (Украина) – 1369

31. Андрей Федечко (Украина) - 1339



Команды

1. Венгрия – 4327

2. Россия – 4267

3. Франция – 4227

…

5. УКРАИНА



В Минске (Беларусь) проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.В личном первенстве у мужчин победил россиянин Александр Лесун (1462) опередив венгра Роберта Кажа на 4 очка, француза Валентена Бело на 8.Лучшим среди четырех украинцев стал Павел Зведенюк, финишировавший восьмым (1416). Денис Павлюк занял 24-е место, Павел Тимощенко – 25-е, Андрей Федечко – 31-е.В командном первенстве золото завоевала сборная Венгрии (4327), серебряными призерами стали россияне (4267), бронзовыми – французы (4227). Украинцы заняли 5-е место.1. Александр Лесун (Россия) – 14622. Роберт Кажа (Венгрия) – 14583. Валентен Бело (Франция) – 14548. Павел Зведенюк (Украина) – 141624. Денис Павлюк (Украина) – 137125. Павел Тимощенко (Украина) – 136931. Андрей Федечко (Украина) - 13391. Венгрия – 43272. Россия – 42673. Франция – 42275. УКРАИНА