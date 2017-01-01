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Все украинцы преодолели квалификацию чемпионата Европы по современному пятиборью
Все украинцы преодолели квалификацию чемпионата Европы по современному пятиборью В Минске (Беларусь) проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.

Все четыре украинца преодолели квалификацию и вышли в финал. В группе «А» Павел Тимощенко был четвертым (1108 очков), Андрей Федечко – шестым (1103). В группе «Б» Павел Зведенюк – шестой (1104), Денис Павлюк – 13-й (1102).

По итогам мужской квалификации лучшими стали россиянин Кирилл Беляков (1123), француз Валентин Бело (1112), немец Марвин Фали Догу и ирландец Артур Ланиган О'Киф (по 1110).
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