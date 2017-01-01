Все украинцы преодолели квалификацию чемпионата Европы по современному пятиборью

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11:41 Белоруска Прокопенко – чемпионка Европы по современному пятиборью; Батрак – 29-я 141 | Многоборье

11:01 Ломаченко: Готовился к Салидо, но готов и к Марриаге 168 | Бокс

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21:46 Максим Долгов – пятый в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Венгрии 679 | Прыжки в воду

21:24 Итальянец Пиццо – чемпион мира в личной шпаге; Никишин – 11-й 713 | Фехтование

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20:10 Поляк Боднар выиграл «разделку» на «Тур де Франс»; Гривко – 57-й (+Видео) 754 | Велоспорт

19:27 Бостад. Феррер обыграл Вердаско и стал соперником Долгополова по финалу 840 | Теннис