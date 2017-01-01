Чешские пятиборцы выиграли эстафету на ЧE в Минске; украинцы – 12-е

В Минске (Беларусь) проходит чемпионат Европы по современному пятиборью.В мужской эстафете золото завоевали чехи Мартин Билко и Ондрей Поливка, серебряными призерами стали французы Александр Энрар и Симон Кассе, бронза в активе немцев Патрика Доге и Марвина Фали Доге.Украинцы Александр Коваль и Юрий Федечко заняли последнее, 12-е место (1385).В женской эстафете чемпионками Европы стали немки Лена Шонеборн и Анника Шле с результатом 1389 очков, опередив на 2 очка россиянок Анну Буряк и Алисэ Фахрутдинову. Бронзу выиграли белорусские спортсменки Татьяна Халдоба и Екатерина Орел (1339).Сборная Украины в женской эстафете не представлена.По итогам женской квалификации единственная представительница Украины Зинаида Батрак с результатом 968 очков заняла 19-е место в группе «А» и не пробилась в финал. Первой в квалификации была венгерка Саролта Ковач (1009), второй - россиянка Екатерина Хураськина (1007), третьей – немка Анника Шлеу (1006).Современное пятиборье. Чемпионат Европы. Минск (Беларусь), 18-19 июля1. Чехия - 14852. Франция - 14823. Германия - 1481...12. УКРАИНА (Александр Коваль, Юрий Федечко) - 13851. Германия - 13892. Россия - 13873. Беларусь - 1339