Семь украинцев выступят на чемпионате Европы по современному пятиборью

18 июля в Минске (Беларусь) стартует чемпионат Европы по современному пятиборью.



Традиционно Будет разыграно 7 комплектов наград.



Украину будут представлять 7 спортсменов во главе с серебряным призером Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро Павлом Тимощенко.



Наши пятиборцы выступят в индивидуальном и командном первенствах, а также эстафете.



Соревнования продлятся до 24 июля.



Состав сборной Украины



Мужчины

Павел Зведенюк

Александр Коваль

Денис Павлюк

Павел Тимощенко

Андрей Федечко

Юрий Федечко



Женщины:

Зинаида Батрак

18 июля в Минске (Беларусь) стартует чемпионат Европы по современному пятиборью.Традиционно Будет разыграно 7 комплектов наград.Украину будут представлять 7 спортсменов во главе с серебряным призером Олимпийских игр в бразильском Рио-де-Жанейро Павлом Тимощенко.Наши пятиборцы выступят в индивидуальном и командном первенствах, а также эстафете.Соревнования продлятся до 24 июля.Павел ЗведенюкАлександр КовальДенис ПавлюкПавел ТимощенкоАндрей ФедечкоЮрий ФедечкоЗинаида Батрак

По материалам: НОК Украины