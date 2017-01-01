На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве
Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в ЛитвеВ Вильнюсе (Литва) прошел финал Кубка мира по современному пятиборью.

Серебряный призёр Олимпийских игр-2016  украинец Павел Тимощенко финишировал вторым с результатом 1471 очко, уступив 4 очка победителю из Франции Валентину Прадесу. Третьим призером стал поляк Ярослав Свидерский (1463).
Украинцы Денис Павлюк и Павел Зведенюк заняли 18-е и 24-е место соответственно

В женском турнире победила Тамара Алексеева (1384) из Венгрии, опередив литовку Лауре Асадаускайте (1369) и россиянку Гульназ Губайдуллину (1365).
Украинка Зинаида Батрак – 33-я (999).

Современное пятиборье. Финал Кубка мира. Вильнюс (Литва), 23 июня
Мужчины
1. Валентин Прадес (Франция) – 1475 очков
2. Павел Тимощенко (Украина) – 1471
3. Ярослав Свидерский (Польша) – 1463

18. Денис Павлюк (Украина) – 1407
24. Павел Зведенюк (Украина) - 1393

Женщины
1. Тамара Алексеева (Венгрия) – 1384
2. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1369
3. Гульназ Губайдуллина – 1365

33. Зинаида Батрак (Украина) - 999
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко - четвертый на польском этапе КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко – второй в финале КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире
Пятиборец Павел Тимощенко – серебряный призер первого этапа Кубка мира
Павел Тимощенко – девятый в финале КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко - второй в Финале КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко – чемпион мира, Андрей Федечко – бронзовый призер ЧМ по современному пятиборью
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве
Павел Тимощенко - четвертый на польском этапе КМ по современному пятиборью
Тимощенко и Павлюк вышли в финал польского этапа КМ по современному пятиборью
Зинаида Батрак вышла в финал польского этапа КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью

Последние новости спорта

19:45 Велогонщик скончался во время многодневки «Тур Канзаса» 62 | Велоспорт

19:33 Ковалев: Тренер Уорда предложил с ним поработать, это интересное предложение 86 | Бокс

19:13 Мужская сборная Украины по шахматам – шестая на командном ЧМ в Ханты-Мансийске 88 | Шахматы

18:47 Женская сборная Украины по шахматам – пятая на командном ЧМ в Ханты-Мансийске 89 | Шахматы

14:57 Цуренко не прошла во второй круг на турнире в Истбурне 127 | Теннис

14:37 Поветкин считает Руденко опытным и техничным боксером 154 | Бокс

14:20 В команде Ригондо считают блефом предложение менеджера Ломаченко 185 | Бокс

13:48 Немецкие легкоатлеты выиграли командный чемпионат Европы; украинцы - шестые 150 | Легкая атлетика

13:36 Tsunami RT: капризы Фортуны для украинской команды в Италии 124 | Авто / Мото

13:20 Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве 197 | Многоборье / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

ВИДЕО

Женская сборная Испании по баскетболу – чемпион Европы (+Видео)

Бокс, чемпионат Европы-2017. Шестак и Выхрист вышли в финал ЧЕ по боксу, Замотаев и Барабанов свои бои проиграли (+Видео)

Александр Хижняк вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Николай Буценко вышел в финал чемпионата Европы по боксу (+Видео)

Александр Поветкин vs Андрей Руденко: промо-видео

Женский Евробаскет-2017. Определились все полуфиналисты (Видео)

Замотаев, Шестак, Барабанов и Выхрист – в полуфинале ЧЕ по боксу (+Видео)





Топ-новости недели

Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве
Формула-1. Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана
Сборная Украины по боксу победила в общекомандном зачете на чемпионате Европы в Харькове
Формула-1. Гран-при Азербайджана. Хэмилтон выиграл квалификацию
Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 – бронзовый призер Кубка мира








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (358)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги