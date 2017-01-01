Пятиборец Павел Тимощенко – второй в финале Кубка мира в Литве

В Вильнюсе (Литва) прошел финал Кубка мира по современному пятиборью.



Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 украинец Павел Тимощенко финишировал вторым с результатом 1471 очко, уступив 4 очка победителю из Франции Валентину Прадесу. Третьим призером стал поляк Ярослав Свидерский (1463).

Украинцы Денис Павлюк и Павел Зведенюк заняли 18-е и 24-е место соответственно



В женском турнире победила Тамара Алексеева (1384) из Венгрии, опередив литовку Лауре Асадаускайте (1369) и россиянку Гульназ Губайдуллину (1365).

Украинка Зинаида Батрак – 33-я (999).



Современное пятиборье. Финал Кубка мира. Вильнюс (Литва), 23 июня

Мужчины

1. Валентин Прадес (Франция) – 1475 очков

2. Павел Тимощенко (Украина) – 1471

3. Ярослав Свидерский (Польша) – 1463

…

18. Денис Павлюк (Украина) – 1407

24. Павел Зведенюк (Украина) - 1393



Женщины

1. Тамара Алексеева (Венгрия) – 1384

2. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1369

3. Гульназ Губайдуллина – 1365

…

33. Зинаида Батрак (Украина) - 999 В Вильнюсе (Литва) прошел финал Кубка мира по современному пятиборью.Серебряный призёр Олимпийских игр-2016 украинецфинишировал вторым с результатом 1471 очко, уступив 4 очка победителю из Франции Валентину Прадесу. Третьим призером стал поляк Ярослав Свидерский (1463).Украинцы Денис Павлюк и Павел Зведенюк заняли 18-е и 24-е место соответственноВ женском турнире победила Тамара Алексеева (1384) из Венгрии, опередив литовку Лауре Асадаускайте (1369) и россиянку Гульназ Губайдуллину (1365).Украинка Зинаида Батрак – 33-я (999).1. Валентин Прадес (Франция) – 1475 очков3. Ярослав Свидерский (Польша) – 146318. Денис Павлюк (Украина) – 140724. Павел Зведенюк (Украина) - 13931. Тамара Алексеева (Венгрия) – 13842. Лаура Асадаускайте (Литва) – 13693. Гульназ Губайдуллина – 136533. Зинаида Батрак (Украина) - 999