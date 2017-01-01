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Павел Тимощенко - четвертый на польском этапе КМ по современному пятиборью
Павел Тимощенко - четвертый на польском этапе КМ по современному пятиборью В Джонкове (Польша) проходит четвертый этап Кубка мира по современному пятиборью.

В соревнованиях мужчин серебряный призер ОИ-2016 и чемпиона мира-2015 украинец Павел Тимощенко остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место (1409 очков). Денис Павлюк замкнул десятку сильнейших (1409).
Два первых места заняли южнокорейские спортсмены: победил Вунтай Чжун (1458), опередив на 5 очков Чжихуна Ли. Третьим призером стал немец Патрик Догу (1451).

У женщин первенствовала итальянка Алисия Сотеро (1362). Второй финишировала литовка Лаура Асадаускайте (1347), третьей – турчанка Ильке Озюксель (1341).
Украинка Зинаида Батрак заняла 17-е место (1289).

Современное пятиборье. Кубок мира. Четвертый этап. Джонков (Польша), 27-28 мая
Мужчины
1. Вунтай Чжун (Южная Корея) – 1458
2. Чжихун Ли (Южная Корея) – 1453
3. Патрик Догу (Германия) – 1451
4. Павел ТИМОЩЕНКО (Украина) - 1445

10. Денис Павлюк (Украина) - 1409

Женщины
1. Алисия Сотеро (Италия) – 1362
2. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1347
3. Ильке Озюксель (Турция) – 1341

17. Зинаида Батрак (Украина) - 1289

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