Тимощенко и Павлюк вышли в финал польского этапа КМ по современному пятиборью

В польском Джонкове проходит четвертый этап Кубка мира по современному пятиборью.



У мужчин завершилась квалификация. По ее итогам в финал вышли два украинца – серебряный призер ОИ-2016 и чемпиона мира-2015 Павел Тимощенко со вторым результатом в группе А - 1133 очка и Денис Павлюк – 5-й в группе С – 1120 очков.



Завершили выступление в квалификации Юрий Федечко – 12-й в группе В – 1099 очков и Павел Зведенюк – 18-й в группе В – 1076 очков.



Лучшие результаты в квалификации показали немец Марвин Доге (1171 очко), француз Валентин Прад (1136) и египтянин Ахмед Элгенди (1134).

В польском Джонкове проходит четвертый этап Кубка мира по современному пятиборью.У мужчин завершилась квалификация. По ее итогам в финал вышли два украинца – серебряный призер ОИ-2016 и чемпиона мира-2015со вторым результатом в группе А - 1133 очка и– 5-й в группе С – 1120 очков.Завершили выступление в квалификации Юрий Федечко – 12-й в группе В – 1099 очков и Павел Зведенюк – 18-й в группе В – 1076 очков.Лучшие результаты в квалификации показали немец Марвин Доге (1171 очко), француз Валентин Прад (1136) и египтянин Ахмед Элгенди (1134).