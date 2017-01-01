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Тимощенко и Павлюк вышли в финал польского этапа КМ по современному пятиборью
Тимощенко и Павлюк вышли в финал польского этапа КМ по современному пятиборьюВ польском Джонкове проходит четвертый этап Кубка мира по современному пятиборью.

У мужчин  завершилась квалификация. По ее итогам в финал вышли два украинца – серебряный призер ОИ-2016 и чемпиона мира-2015 Павел Тимощенко со вторым результатом в группе А - 1133 очка и Денис Павлюк – 5-й в группе С – 1120 очков.

Завершили выступление в квалификации Юрий Федечко – 12-й в группе В – 1099 очков и Павел Зведенюк – 18-й в группе В – 1076 очков.

Лучшие результаты в квалификации показали немец Марвин Доге (1171 очко),  француз Валентин Прад (1136) и египтянин Ахмед  Элгенди (1134).
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