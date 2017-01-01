Зинаида Батрак вышла в финал польского этапа КМ по современному пятиборью

В польском Джонкове проходит четвертый этап Кубка мира по современному пятиборью.У женщин завершилась квалификация. По ее итогам в финал вышла одна украинка - Зинаида Батрак, занявшая 16-е место в группе А, набрав 1001 очко.Не смогла пробиться в финал Валерия Пермыкина с 21-м результатом в этой же группе (986).Лучшими в квалификации были немка Анника Шлеу (1032 очка), итальянка Франческа Тоньетти (1017) и Ким Сунву из Южной Кореи (1016).