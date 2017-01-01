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Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью

Павел Тимощенко – третий на венгерском этапе КМ по современному пятиборью

В Кечкемете (Венгрия) проходит третий этап Кубка мира по современному пятиборью.

У мужчин в личном первенстве серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 украинец Павел Тимощенко стал бронзовым призером с результатом 1461 очко. Денис Павлюк занял 7-е место (1432), Павел Зеденюк – 35-е (1118)
Победил француз Валентин Прад (1464), второй – венгр Бенце Деметер (1463).

В женском финале первенствовала литовка  Лаура Асадаускайте (1377), опередив россиянку Гульназ Губайдуллину (1369). Тройку призеров замкнула венгерка Шаролта Ковач (1353).
Украинка Зинаида Батрак заняла 11-е место (1311), Валерия Пермыкина – 22-е (1270).
 
Современное пятиборье. Кубок мира. Третий этап. Кечкемет (Венгрия), 6-7 мая
Мужчины. Личное первенство.
1. Валентин Прад (Франция) – 1464
2. Бенце Деметер (Венгрия) – 1463
3. Павел Тимощенко (Украина) – 1461

7. Денис Павлюк (Украина) – 1432
35. Павел Зведенюк (Украина) - 1118

Женщины. Личное первенство.
1. Лаура Асадаускайте (Литва) – 1377
2. Гульназ Губайдуллина (Россия) – 1369
3. Шаролта Ковач (Венгрия) – 1353

11. Зинаида Батрак (Украина) – 1311
22. Валерия Пермыкина (Украина) - 1270
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