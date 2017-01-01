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Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире

Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире

В Каире (Египет) состоялся этап Кубка мира по современному пятиборью.

В соревнованиях мужчин победу праздновал серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинец Павел Тимощенко с результатом 1420 очков, опередив француза Валентина Прадеса (1408) и немца Фабиана Либига (1407).

У женщин первенствовала британка Кэйт Френч (1356), второй стала турчанка Ильке Озюксель (1326), тройку призеров замкнула итальянка Алиса Сотеро (1313).
Украинка Валерия Пермыкина замкнула Топ-10 (1286).

Современное пятиборье. Этап Кубка мира. Каир (Египет). 21-26 марта
Мужчины
1. Павел Тимощенко (Украина) – 1420 очков
2. Валентин Прадес (Франция) – 1408
3. Фабиан Либиг (Германия) – 1407

24. Александр Коваль (Украина) - 1238
27. АндрейФедечко (Украина) - 1079
35. Денис Павлюк (Украина) – 454

Женщины
1. Кэйт Френч (Великобритания) – 1356
2. Ильке Озюксель (Турция) - 1326
3. Алиса Сотеро (Италия) – 1313

10. Валерия Пермыкина (Украина) – 1286
30. Зинаида Батрак (Украина) – 1010
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