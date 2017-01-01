Павел Тимощенко победил на этапе КМ по современному пятиборью в Каире

В Каире (Египет) состоялся этап Кубка мира по современному пятиборью.



В соревнованиях мужчин победу праздновал серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинец Павел Тимощенко с результатом 1420 очков, опередив француза Валентина Прадеса (1408) и немца Фабиана Либига (1407).



У женщин первенствовала британка Кэйт Френч (1356), второй стала турчанка Ильке Озюксель (1326), тройку призеров замкнула итальянка Алиса Сотеро (1313).

Украинка Валерия Пермыкина замкнула Топ-10 (1286).



Современное пятиборье. Этап Кубка мира. Каир (Египет). 21-26 марта

Мужчины

1. Павел Тимощенко (Украина) – 1420 очков

2. Валентин Прадес (Франция) – 1408

3. Фабиан Либиг (Германия) – 1407

…

24. Александр Коваль (Украина) - 1238

27. АндрейФедечко (Украина) - 1079

35. Денис Павлюк (Украина) – 454



Женщины

1. Кэйт Френч (Великобритания) – 1356

2. Ильке Озюксель (Турция) - 1326

3. Алиса Сотеро (Италия) – 1313

…

10. Валерия Пермыкина (Украина) – 1286

30. Зинаида Батрак (Украина) – 1010 В Каире (Египет) состоялся этап Кубка мира по современному пятиборью.В соревнованиях мужчин победу праздновал серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро украинец Павел Тимощенко с результатом 1420 очков, опередив француза Валентина Прадеса (1408) и немца Фабиана Либига (1407).У женщин первенствовала британка Кэйт Френч (1356), второй стала турчанка Ильке Озюксель (1326), тройку призеров замкнула итальянка Алиса Сотеро (1313).Украинка Валерия Пермыкина замкнула Топ-10 (1286).2. Валентин Прадес (Франция) – 14083. Фабиан Либиг (Германия) – 140724. Александр Коваль (Украина) - 123827. АндрейФедечко (Украина) - 107935. Денис Павлюк (Украина) – 4541. Кэйт Френч (Великобритания) – 13562. Ильке Озюксель (Турция) - 13263. Алиса Сотеро (Италия) – 131310. Валерия Пермыкина (Украина) – 128630. Зинаида Батрак (Украина) – 1010