Пятиборец Павел Тимощенко – серебряный призер первого этапа Кубка мира

В Лос-Анджелесе (США) проходит первый этап Кубка мира по современному пятиборью.



Серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио-де Жанейро, 30-летний украинец Павел Тимощенко стал вторым с результатом 1445 очков.

Победил венгр Бенце Деметер, опередив украинца на 5 очков.

Тройку призеров замкнул чемпиона ОИ-2016 россиянин Александр Лесун (1419).



Еще один украинец Павез Зведенюк занял 12-е место (1391).



Не сумели пробиться в финал соревнований Юрий Федечко, который в квалификации в группе А был 18-м и Дмитрий Кирпулянский – 21-й в группе В.



Современное пятиборье. Кубок мира. Первый этап. Лос-Анджелес (США), 24 февраля

Мужчины

1. Бенце Деметер (Венгрия) – 1450

2. Павел Тимощенко (Украина) – 1445

3. Александр Лесун (Россия) – 1419

…

12. Павел Зведенюк (Украина) - 1391

В Лос-Анджелесе (США) проходит первый этап Кубка мира по современному пятиборью.Серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио-де Жанейро, 30-летний украинецстал вторым с результатом 1445 очков.Победил венгр Бенце Деметер, опередив украинца на 5 очков.Тройку призеров замкнул чемпиона ОИ-2016 россиянин Александр Лесун (1419).Еще один украинец Павез Зведенюк занял 12-е место (1391).Не сумели пробиться в финал соревнований Юрий Федечко, который в квалификации в группе А был 18-м и Дмитрий Кирпулянский – 21-й в группе В.1. Бенце Деметер (Венгрия) – 14503. Александр Лесун (Россия) – 141912. Павел Зведенюк (Украина) - 1391