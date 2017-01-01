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Пятиборец Павел Тимощенко – серебряный призер первого этапа Кубка мира
Пятиборец Павел Тимощенко – серебряный призер первого этапа Кубка мираВ Лос-Анджелесе (США) проходит первый этап Кубка мира по современному пятиборью.

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 в Рио-де Жанейро, 30-летний украинец Павел Тимощенко стал вторым с результатом 1445 очков.
Победил венгр Бенце Деметер, опередив украинца на 5 очков.
Тройку призеров замкнул чемпиона ОИ-2016 россиянин Александр Лесун (1419).

Еще один украинец Павез Зведенюк занял 12-е место (1391).

Не сумели пробиться в финал соревнований Юрий Федечко, который в квалификации в группе А был 18-м и Дмитрий Кирпулянский – 21-й в группе В.

Современное пятиборье. Кубок мира. Первый этап. Лос-Анджелес (США), 24 февраля
Мужчины
1. Бенце Деметер (Венгрия) – 1450
2. Павел Тимощенко (Украина) – 1445
3. Александр Лесун (Россия) – 1419

12. Павел Зведенюк (Украина) - 1391
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