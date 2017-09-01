Начата разработка дизайна формы сборной России без флага

Производитель спортивной одежды Nike начал разработку дизайна нейтральной формы для российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает Inside the Games.



По информации портала, вопрос нейтральной формы россиян уже был рассмотрен Международным олимпийским комитетом (МОК) и разработка дизайна началась.



Решение об участии или неучастии сборной России на ОИ-2018 будет принято на исполкоме МОК 5 декабря. Как сообщает Inside the Games, наиболее вероятен вариант, при котором МОК позволит участвовать россиянам в Играх только под нейтральным флагом и только тем, кто докажет свою непричастность к системе государственной поддержки допинга.



Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможность бойкота ОИ Кремлем не рассматривается.





