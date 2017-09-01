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Начата разработка дизайна формы сборной России без флага

Начата разработка дизайна формы сборной России без флагаПроизводитель спортивной одежды Nike начал разработку дизайна нейтральной формы для российских спортсменов, которые будут выступать на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации портала, вопрос нейтральной формы россиян уже был рассмотрен Международным олимпийским комитетом (МОК) и разработка дизайна началась.

Решение об участии или неучастии сборной России на ОИ-2018 будет принято на исполкоме МОК 5 декабря. Как сообщает Inside the Games, наиболее вероятен вариант, при котором МОК позволит участвовать россиянам в Играх только под нейтральным флагом и только тем, кто докажет свою непричастность к системе государственной поддержки допинга.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что возможность бойкота ОИ Кремлем не рассматривается.


По материалам: lenta.ru
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