Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов

Автор двух докладов о российской государственной допинг-программе, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что Россия рискует попасть под более жесткие санкции. Слова канадского юриста приводит AFP.



«Во-первых, я бы хотел знать, читали ли они мой доклад. Если они продолжат отрицать мои выводы, то вероятность введения новых санкций только увеличится», — заявил Макларен.



Ранее The New Times опубликовал выдержки из дневника Григория Родченкова, информатора WADA. В своих записях он рассказал о том, как передал список «Дюшес» с фамилиями принимавших допинг российских спортсменов в руки Виталию Мутко. Допинг-пробы этих атлетов были подменены во время Олимпийских игр в Сочи.



В тот же день СКР заявил, что вскрытие пробирок с допинг-пробами спортсменов было невозможно. Таким образом, ведомство опровергло данные Родченкова и Макларена.



12 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.





