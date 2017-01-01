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Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменов

Макларен назвал условие для новых санкций против российских спортсменовАвтор двух докладов о российской государственной допинг-программе, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен заявил, что Россия рискует попасть под более жесткие санкции. Слова канадского юриста приводит AFP.

«Во-первых, я бы хотел знать, читали ли они мой доклад. Если они продолжат отрицать мои выводы, то вероятность введения новых санкций только увеличится», — заявил Макларен.

Ранее The New Times опубликовал выдержки из дневника Григория Родченкова, информатора WADA. В своих записях он рассказал о том, как передал список «Дюшес» с фамилиями принимавших допинг российских спортсменов в руки Виталию Мутко. Допинг-пробы этих атлетов были подменены во время Олимпийских игр в Сочи.

В тот же день СКР заявил, что вскрытие пробирок с допинг-пробами спортсменов было невозможно. Таким образом, ведомство опровергло данные Родченкова и Макларена.

12 ноября генеральный директор WADA Оливье Ниггли заявил, что несогласие с выводами из доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена помешает российским спортсменам попасть на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.


По материалам: lenta.ru
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