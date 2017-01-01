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Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад Макларена

Бывший глава WADA раскритиковал Россию за реакцию на доклад МакларенаБывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд назвал информацию, представленную в докладе независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, достоверной и раскритиковал Россию за несогласие с ним. Слова Паунда во вторник, 28 ноября, приводит RT.

По словам функционера, Макларен использовал для своих выводов не только показания бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. «Были еще два осведомителя. Они занимали невысокие должности и были очень хорошо подготовлены, а их слова во многом заслуживали доверия, равно как и показания Родченкова. Однако Макларен его слова за чистую монету не принимал — вся исходящая от него информация сопоставлялась с показаниями других свидетелей, сведениями из документов и прочих источников», — приводит слова Паунда RT.

Он считает, что Россия допускает ошибку, когда пытается переложить вину с себя на WADA или Международный олимпийский комитет (МОК).

«Проблема с допингом — у России. По крайней мере, в отношении легкоатлетов был введен общий запрет, и, учитывая ситуацию, я считаю, что правильно. Я также согласен с аналогичным решением Международного паралимпийского комитета», — сказал Паунд.

В ноябре МОК лишил сборную России 12 медалей Олимпийских игр-2014 в Сочи. Наказаны были бобслеисты Алексей Негодайло и Дмитрий Труненков, биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова, лыжники Александр Легков и Максим Вылегжанин, бобслеист Александр Зубков, а также скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина. В активе россиян осталось девять золотых медалей. Команда опустилась с первого на третье место в общем зачете.

В январе 2016-го Родченков переехал в США и выступил информатором WADA. Он обвинил победителей ОИ-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.

По материалам: lenta.ru
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