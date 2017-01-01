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Глава WADA признал спорт частью политики

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг РидиГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сказал, что не может представить спорт вне политики. 

«Это неосуществимая мечта. Политика касается буквально каждого аспекта нашей с вами жизни, а спорт — это самая важная из всех неважных вещей в нашей жизни», — считает глава WADA.

Риди также рассказал, что WADA никогда не призывало к дисквалификации сборной России. «Мы хотим восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но прежде нам необходимо получить это признание (существования допинговой системы при поддержке государства) от руководства России», — отметил он.

WADA 16 ноября отказалось восстанавливать РУСАДА в правах, так как Россия не выполнила два требования: публично не признала господдержку употребления допинга в спорте и не предоставила доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории.


По материалам: lenta.ru
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