Члена МОК обвинили в домогательствах

Израильские журналистки Нери Ливне и Ошрат Котлер обвинили члена Международного олимпийского комитета (МОК) Алекса Гилади в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Insidethegames.



Ливне заявила, что она встречалась с функционером в 1999 году, чтобы обсудить ее возможное участие в телевизионном шоу. После ужина они отправились на частную виллу, где Гилади переоделся в халат, раскрыл его и сказал ей «поговорить с пенисом». Журналистка попросила его прикрыться и вызвать такси, однако функционер предоставил ей частный автомобиль.



По словам Котлер, она отвергла попытки Гилади пригласить ее на ужин. Журналистка также получала от него «непристойные предложения», однако не рассказывала о них из-за страха потерять работу на телевидении.



Сам Гилади отверг все обвинения, пояснив, что происходящее на частной территории взрослых людей является частью их личной жизни. Он отметил, что его действия не были направлены на то, чтобы навредить журналисткам, однако попросил прощения, если это имело место.



Серия признаний о пережитых сексуальных домогательствах началась в октябре, когда несколько десятков актрис обвинили голливудского продюсера Харви Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях. Среди них Кара Делевинь, Лена Хиди, Леа Сейду и Анджелина Джоли. В домогательствах также были обвинены актер Кевин Спейси, режиссер Роман Полански, бывший врач сборной США Ларри Нассар.



Гилади является членом МОК с 1994 года. Сейчас он возглавляет Координационную комиссию по подготовке к Олимпийским играм-2020.