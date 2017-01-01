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Некоторые паралимпийцы принимают валиум и лежат на снегу, чтобы преувеличить инвалидность

Некоторые паралимпийцы принимают валиум и лежат на снегу, чтобы преувеличить инвалидностьСтали известны некоторые подробности скандала, который разгорелся из-за того, что некоторые паралимпийцы якобы намерено преувеличивают свою инвалидность, чтобы выступать в другом классе. Международный паралимпийский комитет тогда сразу выступил с заявленим, что обеспокоен информацией и расследует эти дела. Об этом сообщает The Guardian. 

Сейчас же британским журналистам от нескольких источников стали известны некоторые способы подобного обмана: прием валиума, катание на снегу, тейпирование конечностей и так далее. Эти и другие подобные процедуры проделываются перед тестами на принадлежность к определенной классификации инвалидности.

Издание отмечает, что в Британии много несогласных с правилами классификации МПК, но в организации по-прежнему настаивают, что все под контролем. Ранее уже отмечалось, что некоторые атлеты даже решили завершить свою карьеру, так как не верят, что находятся в равных условиях.

По материалам: Матч ТВ
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