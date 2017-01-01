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Назван самый дорогой спортсмен-бренд

Назван самый дорогой спортсмен-брендШвейцарский теннисист Роджер Федерер обладает самым дорогим именем в мире спорта в рейтинге за 2017 год. Об этом сообщает Forbes.

Торговая марка Federer стоит 37,2 миллиона долларов. Второе место в рейтинге занял американский баскетболист Леброн Джеймс (33,4 миллиона), третье — спринтер из Ямайки Усэйн Болт (27 миллионов).

В десятку владельцев самых дорогих брендов среди спортсменов также вошли: Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — 21,5 миллиона долларов, Фил Микельсон (США, гольф) —19,6, Тайгер Вудс (США, гольф) — 16,6; Вират Кохли (Индия, крикет) — 14,5, Рори Макилрой (Северная Ирландия, гольф) — 13,6, Лионель Месси (Аргентина, футбол) — 13,5 и Стефен Карри (США, баскетбол) —13,4.

В рейтинге самых дорогих брендов спортивных турниров занял Супербоул (американский футбол) — финальная игра за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Ее стоимость оценивается в 663 миллиона долларов. Второе и третье место заняли летняя и зимняя Олимпиады, оцененные в 419 и 285 миллионов соответственно. Чемпионат мира по футболу оказался на четвертой позиции (229 миллионов).

По материалам: lenta.ru
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