Сборную Украину торжественно провели на 29-ю Всемирную летнюю Универсиаду

Сегодня, 16 августа, в международном аэропорту «Борисполь» состоялась официальная церемония проводов сборной команды Украины на 29-ю Всемирную летнюю Универсиаду, которая будет проходить с 19-го по 30 августа в китайском Тайбее.Президент Национального олимпийского комитета, олимпийский чемпион Сергей Бубка принял участие в торжественных проводах сборной Украины и пожелал успехов нашим атлетам.«Продолжайте славные традиции украинского спорта, прославляйте нашу страну и добивайтесь высоких вершин», - сказал главный олимпиец страны, отметив, что время летит очень быстро и олимпийский Токио-2020 не за горами. «Верю, что вы успешно преодолеете этот путь и сможете подняться на Играх на олимпийский пьедестал».Украину на Всемирной Универсиаде будут представлять 179 студентов-спортсменов из 55 высших учебных заведений, которые будут вести борьбу в 14 из 22 видов спорта. А именно: баскетболе (муж.), тяжелой атлетике, волейболе (жен., муж.), спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, легкой атлетике, плавании, прыжках в воду, стрельбе из лука, тхэквондо, фехтовании, футболе и ушу.Самыми титулованными в нашей команде являются олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев и бронзовый медалист - Игорь Радивилов, на мировой и европейский подиумы поднимались: пловцы Андрей Говоров, Михаил Романчук, прыгуны в воду Александр Горшковозов, Олег Колодий, Максим Долгов, Виктория Кесарь, лучники Георгий Иваницкий, Лидия Сиченикова, тхеквондистка Ирина Ромолданова, представители фехтования Анатолий Герей, Ксения Пантелеева, Анфиса Почкалова, тяжелоатлетка Ирина Деха, легкоатлетки Ирина Геращенко, Ольга Бибик и другие.