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44 юных спортсмена представят Украину на Европейском Олимпийском фестивале в Венгрии

44 юных спортсмена представят Украину на Европейском Олимпийском фестивале в Венгрии

С 23 по 30 июля в Дьёре (Венгрия) состоится XIV летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль (ЕЮОФ), который соберет 2500 сильнейших атлетов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран континента.

44 украинца будут вести борьбу за награды в 6 из 10 видах спорта: легкой атлетике, дзюдо, плавании, спортивной гимнастике, велоспорте, гребле на байдарках и каноэ.

Наиболее представительной по количеству будет команда легкоатлетов - 16 спортсменов. Также следует отметить, что лишь во второй раз в истории Олимпийских фестивалей, которые берут свое начало с 1991 года, будут проведены соревнования по гребле. Впервые это произошло в 2005 году в итальянском Линьяно.

Представители 18 областей Украины и города Киева делегировали своих атлетов в Юношескую Олимпийскую сборную Украины.
По материалам: НОК Украины
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