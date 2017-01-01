Последние новости спорта

14:50 Лискун и Красношлык не пробились в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки 30 | Прыжки в воду

14:26 Украинские синхронистки – четвертые в технической программе групп на ЧМ в Венгрии 41 | Синхронное плавание

14:09 Голландец Вертман – чемпион мира в плавании на 10 км; Игорь Червинский – 34-й 55 | Плавание

12:25 44 юных спортсмена представят Украину на Европейском Олимпийском фестивале в Венгрии 79 | Новости спорта

12:05 Состав сборной Украины по фехтованию на чемпионат мира в Лейпциге 128 | Фехтование

10:19 Джошуа: Удар правой от Кличко - это было нечто, это был «сладкий» удар 188 | Бокс

10:03 Том Леффлер: Думаю, Кличко выиграет у Джошуа в матче-реванше 254 | Бокс

09:52 Тото Вольфф о контракте с Валттери Боттасом 97 | Формула-1

09:23 Илья Марченко не прошел во второй круг на турнире ATP в Ньюпорте 182 | Теннис