Виталий Кличко: В Киеве появится мультифункциональная спортивная арена

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В столичной мэрии подписали инвестиционный договор с компанией, которая построит спортивный комплекс (многофункциональную спортивную арену) на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском районе столицы, сообщается на официальной странице мэра Киева в



«По результатам конкурса, который провело Киевское инвестиционное агентство, право возводить многофункциональную спортивную арену на проспекте Ватутина получила компания «А СКАЙ». И я рад, что сегодня город подписывает инвестиционный договор. И вскоре в столице появится новая современная арена», - отметил Кличко, который присутствовал при подписании договора.



Он отметил, что современная арена-трансформер, которую возведут на участке в 1,5 га, будет оборудована по самым высоким стандартам.



«Общая площадь - почти 14 000 квадратных метров. Спортивная арена будет вмещать в зависимости от типа спортивного события от 4,5 до 8000 зрителей. Здесь можно будет проводить футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и соревнования по другим видам спорта. Также арену можно использовать для проведение музыкальных концертов, выставок «, - отметил мэр.



По словам Кличко, у Киева есть огромная потребность в современной мультифункциональной арене, ведь Дворец спорта не соответствует современным требованиям.



«Во время проведения Евровидения в мае мы особенно почувствовали острую потребность четырехмиллионного города в такой арене. Помещение-трансформеры - это магнит, который притягивает спортивные и культурные мероприятия в городе. Поэтому я очень рад, что инвесторы помогут столице получить такой важный инфраструктурный объект и предоставят возможность создать несколько сотен новых рабочих мест», - подчеркнул Виталий Кличко.

В столичной мэрии подписали инвестиционный договор с компанией, которая построит спортивный комплекс (многофункциональную спортивную арену) на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском районе столицы, сообщается на официальной странице мэра Киева в Facebook «По результатам конкурса, который провело Киевское инвестиционное агентство, право возводить многофункциональную спортивную арену на проспекте Ватутина получила компания «А СКАЙ». И я рад, что сегодня город подписывает инвестиционный договор. И вскоре в столице появится новая современная арена», - отметил Кличко, который присутствовал при подписании договора.Он отметил, что современная арена-трансформер, которую возведут на участке в 1,5 га, будет оборудована по самым высоким стандартам.«Общая площадь - почти 14 000 квадратных метров. Спортивная арена будет вмещать в зависимости от типа спортивного события от 4,5 до 8000 зрителей. Здесь можно будет проводить футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и соревнования по другим видам спорта. Также арену можно использовать для проведение музыкальных концертов, выставок «, - отметил мэр.По словам Кличко, у Киева есть огромная потребность в современной мультифункциональной арене, ведь Дворец спорта не соответствует современным требованиям.«Во время проведения Евровидения в мае мы особенно почувствовали острую потребность четырехмиллионного города в такой арене. Помещение-трансформеры - это магнит, который притягивает спортивные и культурные мероприятия в городе. Поэтому я очень рад, что инвесторы помогут столице получить такой важный инфраструктурный объект и предоставят возможность создать несколько сотен новых рабочих мест», - подчеркнул Виталий Кличко. По словам же представительницы компании «А Скай» Юлии Ванченко, пока проект находится в стадии разработки, а строительство планируют начать через 10 месяцев. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство - около 270 млн грн.

По словам же представительницы компании «А Скай» Юлии Ванченко, пока проект находится в стадии разработки, а строительство планируют начать через 10 месяцев. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство - около 270 млн грн.

Фото facebook.com/merkieva

