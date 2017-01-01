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Виталий Кличко: В Киеве появится мультифункциональная спортивная арена

Виталий Кличко: В Киеве появится мультифункциональная спортивная арена

В столичной мэрии подписали инвестиционный договор с компанией, которая построит спортивный комплекс (многофункциональную спортивную арену) на проспекте Генерала Ватутина в Деснянском районе столицы,  сообщается на официальной странице мэра Киева в Facebook.

«По результатам конкурса, который провело Киевское инвестиционное агентство, право возводить многофункциональную спортивную арену на проспекте Ватутина получила компания «А СКАЙ». И я рад, что сегодня город подписывает инвестиционный договор. И вскоре в столице появится новая современная арена», - отметил Кличко, который присутствовал при подписании договора.

Он отметил, что современная арена-трансформер, которую возведут на участке в 1,5 га, будет оборудована по самым высоким стандартам.

«Общая площадь - почти 14 000 квадратных метров. Спортивная арена будет вмещать в зависимости от типа спортивного события от 4,5 до 8000 зрителей. Здесь можно будет проводить футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и соревнования по другим видам спорта. Также арену можно использовать для проведение музыкальных концертов, выставок «, - отметил мэр.

По словам Кличко, у Киева есть огромная потребность в современной мультифункциональной арене, ведь Дворец спорта не соответствует современным требованиям.

«Во время проведения Евровидения в мае мы особенно почувствовали острую потребность четырехмиллионного города в такой арене. Помещение-трансформеры - это магнит, который притягивает спортивные и культурные мероприятия в городе. Поэтому я очень рад, что инвесторы помогут столице получить такой важный инфраструктурный  объект и предоставят возможность создать несколько сотен новых рабочих мест», - подчеркнул Виталий Кличко.

По словам же представительницы компании «А Скай» Юлии Ванченко, пока проект находится в стадии разработки, а строительство планируют начать через 10 месяцев. Ориентировочная стоимость инвестиций в строительство - около 270 млн грн.


Фото facebook.com/merkieva

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