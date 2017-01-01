НОК будет выплачивать стипендии медалистам зимнего Олимпийского фестиваля-2017

Сегодня, 12:17 0 | Новости спорта

Чемпионы и призеры XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и их наставники будут получать стипендии от Национального олимпийского комитета Украины.



Соответствующее решение принял на своем заседании Исполком НОК.



Программа рассчитана на 1 год.



Отметим, что подобные стипендии Олимпийского комитета будут выплачиваться всем медалистам Юношеских Олимпийских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей.



Напомним, нынешний зимний ЕЮОФ состоялся в феврале в турецком городе Эрзурум. На счету украинцев 3 серебряные медали, обладателями которых стали: биатлонистка Кристина Дмитренко, сноубордист Глеб Мостовенко и фигуристка Анастасия Гожва.

Чемпионы и призеры XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и их наставники будут получать стипендии от Национального олимпийского комитета Украины.Соответствующее решение принял на своем заседании Исполком НОК.Программа рассчитана на 1 год.Отметим, что подобные стипендии Олимпийского комитета будут выплачиваться всем медалистам Юношеских Олимпийских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей.Напомним, нынешний зимний ЕЮОФ состоялся в феврале в турецком городе Эрзурум. На счету украинцев 3 серебряные медали, обладателями которых стали: биатлонистка Кристина Дмитренко, сноубордист Глеб Мостовенко и фигуристка Анастасия Гожва.

По материалам: НОК Украины