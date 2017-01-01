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НОК будет выплачивать стипендии медалистам зимнего Олимпийского фестиваля-2017
НОК будет выплачивать стипендии медалистам зимнего Олимпийского фестиваля-2017Чемпионы и призеры XIII зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля и их наставники будут получать стипендии от Национального олимпийского комитета Украины.

Соответствующее решение принял на своем заседании Исполком НОК.
 
Программа рассчитана на 1 год.

Отметим, что подобные стипендии Олимпийского комитета будут выплачиваться всем медалистам Юношеских Олимпийских игр и Европейских юношеских олимпийских фестивалей.

Напомним, нынешний зимний ЕЮОФ состоялся в феврале в турецком городе Эрзурум. На счету украинцев 3 серебряные медали, обладателями которых стали: биатлонистка Кристина Дмитренко, сноубордист Глеб Мостовенко и фигуристка Анастасия Гожва.
По материалам: НОК Украины
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