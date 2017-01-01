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Лукашенко анонсировал «капитальную встряску» спортивной сферы Беларуси

Лукашенко анонсировал «капитальную встряску» спортивной сферы Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спортивная сфера страны будет серьезно переформатирована. Об этом он проинформировал в пятницу, согласовывая назначение Сергея Репкина ректором Белорусского государственного университета физической культуры.

«Вы должны знать, что мы начинаем серьезное переформатирование, если не капитальную встряску всей сферы спорта. Мы не можем дальше терпеть это», - подчеркнул президент, высказав критические замечания, прежде всего, в адрес белорусских хоккеистов, которые  неудачно выступают на чемпионате мира.

Лукашенко отметил, что сегодня спорта высших достижений стало меньше. «Спорта высоких достижений поменьше стало. Вот в чем вся проблема, - сказал президент. - Сегодня спортивные соревнования на чемпионатах мира, Европы - это не игра, даже не сражение, это - битва, другого не дано».

Лукашенко указал на необходимость грамотного подбора кадров в спортивной сфере, подчеркнув, что считает ненормальным, когда в некоторых спортивных федерациях при отсутствии достижений функционеры получают высокие зарплаты. «Ставку надо делать на своих тренеров, на своих ребят, готовить их надо на местах, а это уже ваша будущая работа», - сказал президент.

На минувшей неделе президент заявил журналистам, что ситуация в белорусском хоккее настолько неадекватная, что после чемпионата мира будет решаться вопрос о том, «что далее делать». По словам Лукашенко, также налицо провал в футболе, биатлоне, где белорусы всегда были наверху.

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По материалам: ТАСС
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