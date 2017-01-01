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Ежегодно на борьбу с допингом в спорте тратится 300 млн долларов – МОК
Ежегодно на борьбу с допингом в спорте тратится 300 млн долларов – МОКЕжегодные расходы на борьбу с допингом во всех видах спорта в совокупности составляют 300 миллионов долларов, заявил директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс.

В ноябре сообщалось, что бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2016 году составлял 30 миллионов долларов, а в нынешнем году должен увеличиться на 5%. Глава WADA Крэйг Риди в марте заявил, что организации надо найти еще 35 миллионов.

«Все виды спорта в целом тратят 300 миллионов долларов в год на борьбу с допингом. В год берется около 300 тысяч допинг-проб», - сказал Адамс журналистам на пресс-конференции в столице Игр-2018 в Пхенчхане.
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Теги: МОК, WADA, допинг

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