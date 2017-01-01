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WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

WADA не будет запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не намерено запрещать спортсменам употреблять лекарства от астмы. Об этом заявил президент организации Крейг Риди.

«У меня складывается впечатление, что тема терапевтических исключений для россиян стала новостью. В России, например, где суровая зима и жаркое лето, люди нуждаются в лекарствах от простуды, и в разрешении на использование запрещенных препаратов по медицинским показаниям нет ничего страшного. Я не хочу никому запрещать принимать лекарства», — сказал Риди.

Глава WADA также признал, что система терапевтических исключений требует небольшой коррекции. «Может показаться, что существующая система очень открыта к злоупотреблениям, поэтому, мне кажется, ее нужно сделать более жесткой, подключить больше независимых медицинских экспертов», — сказал он.

В августе в СМИ появилась информация, что средствами от астмы на основе сальбутамола пользуются многие титулованные норвежские лыжники, включая шестикратную олимпийскую чемпионку Марит Бьорген и двукратного обладателя Кубка мира Мартина Сундбю, который в июле был дисквалифицирован на два месяца за нарушение правил употребления препарата.

После случая со Сундбю некоторые страны обратились в WADA с просьбой разобраться с норвежскими астматиками. В частности, ужесточить правила употребления спортсменами препаратов от астмы потребовали в Национальном олимпийском комитете Швеции. В антидопинговом агентстве частично пошли навстречу и в сентябре ужесточили правила использования сальбутамола. С 1 января 2017 года спортсмены могут применять вещество, но только три дозы за пять часов до старта.
По материалам: ТАСС
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