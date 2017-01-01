На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде
Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде-2017 Сегодня, 8 февраля, в Алматы (Казахстан) завершилась соревновательная программа 28-й Всемирной зимней Универсиады. За 10 дней было разыграно 85 комплектов наград в 12-ти видах спорта.

Сборная Украины завоевала 9 медалей - медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовых.

Чемпионами Универсиады стали биатлонистка Надежда Белкина в гонке преследования и танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин.

Серебряные медали завоевали: сноубордистка Аннамари Данча в параллельном гигантском слаломе и дважды биатлонистка Яна Бондарь – в спринте и в масс-старте.

Бронзовые медали выиграли: дважды сноубордист Александр Белинский в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе, биатлонистка Надежда Белкина в индивидуальной гонке, а также команда биатлонистов в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и  Артема Тищенко в смешанной эстафете.

В общекомандном медальной зачете сборная Украины заняла 10-е место. Победила команда России, завоевавшая 71 медаль (29-27-15).  
Вторые – казахстанцы (11-8-17), третьи – южнокорейцы (11-5-5), четвертые – японцы (6-12-10), пятые – поляки (5-2-5), шестые – китайцы (4-4-2), седьмые – французы (4-2-2), восьмые – итальянцы (4-0-0), девятые – белорусы (3-2-1).

По общему числу наград украинцы разделили 7-е место с чехами (по 9). Первые – россияне (71), вторые – казахстанцы (36), третьи – японцы (28), четвертые – южнокорейцы (21), пятые - поляки (12), шестые – китайцы (10).
 
За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 26-х стран.

Напомним, на Зимней Универсиаде-2015 сборная Украины завоевала 5 медалей – 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые и заняла в общекомандном зачете 13-е место.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сноубордист Белинский завоевал вторую бронзу
Зимняя Универсиада-2017. Украинские сноубордисты завоевали две медали в первый день
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде
В Украине принят антидопинговый закон
Зимняя Универсиада-2017. Российский судья погиб в результате схода лавины
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня

Последние новости спорта

16:30 Канадец Гуэй – чемпион мира по горнолыжному спорту в супергиганте; Ковбаснюк – 48-й 147 | Горнолыжный спорт

16:02 В США началось судебное разбирательство между Поветкиным и Уайлдером 129 | Бокс

15:42 Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира 134 | Теннис

15:30 IBU лишил Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года 191 | Биатлон

15:15 Тото Вольфф: Хэмилтон и Боттас сработаются, хотя они совершенно разные 247 | Формула-1

14:34 Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде 153 | Новости спорта / Главные новости спорта

14:06 Льюис: Я ставлю Фьюри на первое место моего рейтинга 178 | Бокс

13:56 Ломаченко до конца года может сменит весовую категорию 158 | Бокс

13:48 Свендсен не целовался со своей невестой два месяца, чтобы не заболеть 177 | Биатлон

13:40 Хэй желает сразиться с победителем боя Джошуа — Кличко 140 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде
Долгополов проиграл Раму на старте турнира в Эквадоре
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней
Зимняя Универсиада-2017. Яна Бондарь – серебряный призер в масс-старте
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (163)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (456)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги