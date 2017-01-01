Сборная Украины завоевала 9 медалей на Всемирной зимней Универсиаде

Сегодня, 8 февраля, в Алматы (Казахстан) завершилась соревновательная программа 28-й Всемирной зимней Универсиады. За 10 дней было разыграно 85 комплектов наград в 12-ти видах спорта.Сборная Украины завоевала 9 медалей - медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовых.биатлонистка Надежда Белкина в гонке преследования и танцевальный дуэт Александра Назарова / Максим Никитин.сноубордистка Аннамари Данча в параллельном гигантском слаломе и дважды биатлонистка Яна Бондарь – в спринте и в масс-старте.дважды сноубордист Александр Белинский в параллельном слаломе и в параллельном гигантском слаломе, биатлонистка Надежда Белкина в индивидуальной гонке, а также команда биатлонистов в составе Надежды Белкиной, Яны Бондарь, Максима Ивко и Артема Тищенко в смешанной эстафете.сборная Украины заняла 10-е место. Победила команда России, завоевавшая 71 медаль (29-27-15).Вторые – казахстанцы (11-8-17), третьи – южнокорейцы (11-5-5), четвертые – японцы (6-12-10), пятые – поляки (5-2-5), шестые – китайцы (4-4-2), седьмые – французы (4-2-2), восьмые – итальянцы (4-0-0), девятые – белорусы (3-2-1).украинцы разделили 7-е место с чехами (по 9). Первые – россияне (71), вторые – казахстанцы (36), третьи – японцы (28), четвертые – южнокорейцы (21), пятые - поляки (12), шестые – китайцы (10).За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 26-х стран.Напомним, на Зимней Универсиаде-2015 сборная Украины завоевала 5 медалей – 2 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые и заняла в общекомандном зачете 13-е место.