В Украине принят антидопинговый закон

7 февраля 2017 года Верховна Рада Украины приняла закон «О антидопинговом контроле в спорте», - сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины. 7 февраля 2017 года Верховна Рада Украины приняла закон «О антидопинговом контроле в спорте», - сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.

Проект Закона был внесен в ВР Министерством молодежи и спорта в мае 2016 года. Законопроект разработан с целью приведения действующего законодательства Украины в соответствие с Международной конвенцией о борьбе с допингом в спорте, обеспечение создания необходимых правовых и организационных основ по аккредитации лаборатории антидопингового контроля и с целью обеспечения создания условий для соблюдения Украиной, Национальным антидопинговым центром требований Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Соответствующий законопроект зарегистрирован под №4724.

Документом определяются правовые и организационные основы осуществления антидопингового контроля в Украине, участия соответствующих заведений, учреждений и организаций в профилактике, предупреждении применению и распространению допинга в спорте.Реализация положений закона позволит перейти к европейскому принципу управления антидопинговой деятельностью, а именно - создать Наблюдательный совет антидопингового контроля, должен назначать руководителей Национального антидопингового центра и Национальной антидопинговой лаборатории, определить основные направления антидопинговой деятельности.Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поздравил спортивную общественность с принятием этого документа, и поблагодарил народных депутатов, коалицию, правительство, всем, кто принял участие в разработке этого закона и поддержал его: «Благодаря принятию этого закона, Украина полностью выполнила взятые на себя обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством . Мы имеем полное право позиционировать себя как европейское государство, которое ведет борьбу с допингом вместе со всем миром по тем же принципам и стандартам».