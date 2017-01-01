Зимняя Универсиада-2017. Российский судья погиб в результате схода лавины

Технический судья Алексей Белослудцев, прибывший на Универсиаду в Алма-Ату из Красноярска, погиб в результате схода лавины. Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.По данным комитета, ЧП произошло во время внетрассового катания на западном склоне ущелья Чимбулак. Тело Белослудцева было обнаружено местными спасателями. Врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть. Погибший являлся техническим судьей по дисциплине «ски-кросс» в сноуборде.«В 15:23 (местное) спасатели совместными усилиями извлекли тело гражданина Российской Федерации Белослудцева Алексея Николаевича, 1986 года рождения. В 16:14 врачи скорой медицинской помощи, входившие в состав поисковой группы, после реанимационных действий констатировали смерть», - проинформировал Иманкулов.«Несчастный случай произошел в результате катания за пределами спортивных трасс Универсиады. Со слов товарища погибшего, они специально подбирали склоны с нетронутым снегом для занятия фрирайдом, понимая, что это запрещенные для катания места», - говорится в сообщении пресс-службы Универсиады.По данным ГУ «Казселезащиты», объем сошедшей лавины составил 350 куб.м.Универсиада завершится 8 февраля.