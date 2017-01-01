Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней

Сегодня, 7 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел девятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно 14 комплектов наград в семи видах спорта. Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной серебряной медалью, обладательницей которой стала биатлонистка



После девяти дней соревнований в активе сборной Украины 9 медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы занимают 10-е место.



Сборная России досрочно обеспечила первенство в общекомандном зачете, завоевав 68 медалей (27-26-15). Вторые – казахстанцы (11-7-16), третьи - южнокорейцы (11-5-5), четвертые – японцы (6-12-410), пятые поляки (5-2-5), шестые – китайцы (4-4-2), седьмые - французы (4-2-2), восьмые – итальянцы (4-0-0), девятые белорусы (3-2-1).



По общему числу наград первые – россияне (68), вторые – казахстанцы (34), третьи – японцы (28), четвертые – южнокорейцы (21), пятые – поляки (12), шестые – китайцы (10), седьмые – украинцы и чехи (по 9).



Всего за девять дней соревнований было разыграно 83 комплекта наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 26-х стран.



Зимняя Универсиада-2017 завершится в среду, 8 февраля.



28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 7 февраля

(результаты по видам спорта с участием украинцев)



Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1. Галина Вишневская (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1 штрафной круг)

2. Яна Бондарь (Украина) – отставание 1.02,3 (0+0+3+2)

3. Лариса Куклина (Россия) – + 1.13,1 (0+0+0+2)

…

6. Надежда Белкина (Украина) - +2.23,9 (2+0+3+0)

9. Мария Кручова (Украина) - +2.57,0 (1+0+2+0)

10. Юлия Бригинец (Украина) - +3.33,2 (0+0+1+1)



Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.

1. Батист Жути (Франция) – 43.30,0 (0+1+0+1 штрафных кругов)

2. Роман Еремин (Казахстан) - +13,5 (1+2+0+2)

3. Антон Пантов (Казахстан) - +27,7 (1+0+0+1)

...

8. Артем Тищенко (Украина) - +1.51,7 (0+0+1+2)

9. Антон Мигда (Украина) - +2.01,5 (0+0+0+2)

11. Максим Ивко (Украина) - +2.11,6 (0+1+1+1)

14. Дмитрий Русинов (Украина) - +3.08,2 (1+0+1+1)

18. Александр Морьев (Украина) - +3.46,9 (1+0+0+1)

21. Денис Насыко (Украина) - +5.13,9 (1+2+2+1)



Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом.

1. Рихард Ляйтгеб – 1.55,16 (Австрия)

2. Бернхард Биндериш (Австрия) – 1.56,44

3. Тобиас Коглер (Австрия) – 1.56,57

…

Андрей Марийчин (Украина) – не финишировал



Лыжные гонки. Женщины. Общий старт. 15 км (К).

1. Лилия Васильева (Россия) – 44.09,7

2. Анна Нечаевская (Россия) – отставание 2,0

3. Анна Шевченко (Казахстан) – + 7,8

…

15. Юлия Тарасенко (Украина) - +4.10,2

18. Оксана Сигети (Украина) - +5.04,3

19. Ирина Соловей (Украина) - +5.18,8

32. Мария Насыко (Украина) - +9.22,9

37. Дарина Мазур (Украина) - +15.47,0



Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.

1. Иржи Кех (Чехия)

2. Кирилл Меренков (Россия)

3. Энрико Фромм (Швейцария)

…

27. Тарас Ковбаснюу (Украина)

28. Игорь Гам (Украина)



Шорт-трек. Женщины. 1000 м

1. Ха Кьюн Сон (Южная Корея)

2. Айли Ксю (Китая)

3. Аяме Накано (Япония)

…

17. Мария-Магдалина Узакова (Украина) – не прошла в ¼ финала

18. Юлия Кромидо (Украина)

21. Мария Долгополова (Украина)



Шорт-трек. Мужчины. 1000 м

1. Кьюн Вон Лим (Южная Корея)

2. Чжи Вон Пак (Южная Корея)

3. Денис Никиша (Казахстан)

…

20. Никита Немиро (Украина) – не прошел в ¼ финала





Сегодня, 7 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел девятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно 14 комплектов наград в семи видах спорта. Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной серебряной медалью, обладательницей которой стала биатлонистка Яна Бондарь в масс-старте После девяти дней соревнований в активе сборной Украины 9 медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы занимают 10-е место.Сборная России досрочно обеспечила первенство в общекомандном зачете, завоевав 68 медалей (27-26-15). Вторые – казахстанцы (11-7-16), третьи - южнокорейцы (11-5-5), четвертые – японцы (6-12-410), пятые поляки (5-2-5), шестые – китайцы (4-4-2), седьмые - французы (4-2-2), восьмые – итальянцы (4-0-0), девятые белорусы (3-2-1).По общему числу наград первые – россияне (68), вторые – казахстанцы (34), третьи – японцы (28), четвертые – южнокорейцы (21), пятые – поляки (12), шестые – китайцы (10), седьмые – украинцы и чехи (по 9).Всего за девять дней соревнований было разыграно 83 комплекта наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 26-х стран.Зимняя Универсиада-2017 завершится в среду, 8 февраля.1. Галина Вишневская (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1 штрафной круг)3. Лариса Куклина (Россия) – + 1.13,1 (0+0+0+2)6. Надежда Белкина (Украина) - +2.23,9 (2+0+3+0)9. Мария Кручова (Украина) - +2.57,0 (1+0+2+0)10. Юлия Бригинец (Украина) - +3.33,2 (0+0+1+1)1. Батист Жути (Франция) – 43.30,0 (0+1+0+1 штрафных кругов)2. Роман Еремин (Казахстан) - +13,5 (1+2+0+2)3. Антон Пантов (Казахстан) - +27,7 (1+0+0+1)...8. Артем Тищенко (Украина) - +1.51,7 (0+0+1+2)9. Антон Мигда (Украина) - +2.01,5 (0+0+0+2)11. Максим Ивко (Украина) - +2.11,6 (0+1+1+1)14. Дмитрий Русинов (Украина) - +3.08,2 (1+0+1+1)18. Александр Морьев (Украина) - +3.46,9 (1+0+0+1)21. Денис Насыко (Украина) - +5.13,9 (1+2+2+1)1. Рихард Ляйтгеб – 1.55,16 (Австрия)2. Бернхард Биндериш (Австрия) – 1.56,443. Тобиас Коглер (Австрия) – 1.56,57Андрей Марийчин (Украина) – не финишировал1. Лилия Васильева (Россия) – 44.09,72. Анна Нечаевская (Россия) – отставание 2,03. Анна Шевченко (Казахстан) – + 7,815. Юлия Тарасенко (Украина) - +4.10,218. Оксана Сигети (Украина) - +5.04,319. Ирина Соловей (Украина) - +5.18,832. Мария Насыко (Украина) - +9.22,937. Дарина Мазур (Украина) - +15.47,01. Иржи Кех (Чехия)2. Кирилл Меренков (Россия)3. Энрико Фромм (Швейцария)27. Тарас Ковбаснюу (Украина)28. Игорь Гам (Украина)1. Ха Кьюн Сон (Южная Корея)2. Айли Ксю (Китая)3. Аяме Накано (Япония)17. Мария-Магдалина Узакова (Украина) – не прошла в ¼ финала18. Юлия Кромидо (Украина)21. Мария Долгополова (Украина)1. Кьюн Вон Лим (Южная Корея)2. Чжи Вон Пак (Южная Корея)3. Денис Никиша (Казахстан)20. Никита Немиро (Украина) – не прошел в ¼ финала