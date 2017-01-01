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Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после девяти дней Сегодня, 7 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел девятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно 14 комплектов наград в семи видах спорта. Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной серебряной медалью, обладательницей которой стала биатлонистка Яна Бондарь в масс-старте.

После девяти дней соревнований в активе сборной Украины 9 медалей – 2 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы занимают 10-е место.
 
Сборная России досрочно обеспечила первенство в общекомандном зачете, завоевав 68 медалей (27-26-15). Вторые – казахстанцы (11-7-16), третьи - южнокорейцы (11-5-5), четвертые – японцы (6-12-410), пятые поляки (5-2-5), шестые – китайцы (4-4-2), седьмые - французы (4-2-2), восьмые – итальянцы (4-0-0), девятые белорусы (3-2-1).
 
По общему числу наград первые – россияне (68), вторые – казахстанцы (34), третьи – японцы (28), четвертые – южнокорейцы (21), пятые – поляки (12), шестые – китайцы (10), седьмые – украинцы и чехи (по 9).
 
Всего за девять дней соревнований было разыграно 83 комплекта наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 26-х стран.

Зимняя Универсиада-2017 завершится в среду, 8 февраля.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 7 февраля
(результаты по видам спорта с участием украинцев)

Биатлон. Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1. Галина Вишневская (Казахстан) – 36.15,4 (0+0+0+1 штрафной круг)
2. Яна Бондарь (Украина) – отставание 1.02,3 (0+0+3+2)
3. Лариса Куклина (Россия) – + 1.13,1 (0+0+0+2)

6. Надежда Белкина (Украина) -  +2.23,9 (2+0+3+0)
9. Мария Кручова (Украина) -  +2.57,0 (1+0+2+0)
10. Юлия Бригинец (Украина) - +3.33,2  (0+0+1+1)

Биатлон. Мужчины. Масс-старт. 15 км, четыре огневых рубежа.
1. Батист Жути (Франция) – 43.30,0 (0+1+0+1 штрафных кругов)
2. Роман Еремин (Казахстан) - +13,5 (1+2+0+2)
3. Антон Пантов (Казахстан) - +27,7 (1+0+0+1)
...
8. Артем Тищенко (Украина) - +1.51,7 (0+0+1+2)
9. Антон Мигда (Украина) -  +2.01,5 (0+0+0+2)
11. Максим Ивко (Украина) - +2.11,6 (0+1+1+1)
14. Дмитрий Русинов (Украина) - +3.08,2 (1+0+1+1)
18. Александр Морьев (Украина) - +3.46,9 (1+0+0+1)
21. Денис Насыко (Украина) - +5.13,9 (1+2+2+1)

Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом.
1. Рихард Ляйтгеб – 1.55,16 (Австрия)
2. Бернхард Биндериш (Австрия) – 1.56,44
3. Тобиас Коглер (Австрия) – 1.56,57

Андрей Марийчин (Украина) – не финишировал

Лыжные гонки. Женщины. Общий старт. 15 км (К).
1. Лилия Васильева (Россия) – 44.09,7
2. Анна Нечаевская (Россия) – отставание 2,0
3. Анна Шевченко (Казахстан) – + 7,8

15. Юлия Тарасенко (Украина) - +4.10,2
18. Оксана Сигети (Украина) - +5.04,3
19. Ирина Соловей (Украина) - +5.18,8
32. Мария Насыко (Украина) - +9.22,9
37. Дарина Мазур (Украина) - +15.47,0

Фристайл. Мужчины. Ски-кросс.
1. Иржи Кех (Чехия)
2. Кирилл Меренков (Россия)
3. Энрико Фромм (Швейцария)

27. Тарас Ковбаснюу (Украина)
28. Игорь Гам (Украина)

Шорт-трек. Женщины. 1000 м
1. Ха Кьюн Сон (Южная Корея)
2. Айли Ксю (Китая)
3. Аяме Накано (Япония)

17. Мария-Магдалина Узакова (Украина) – не прошла в ¼ финала
18. Юлия Кромидо (Украина)
21. Мария Долгополова (Украина)

Шорт-трек. Мужчины. 1000 м
1. Кьюн Вон Лим (Южная Корея)
2. Чжи Вон Пак (Южная Корея)
3. Денис Никиша (Казахстан)

20. Никита Немиро (Украина) – не прошел в ¼ финала


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