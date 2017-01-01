На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня Сегодня, 6 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел восьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорте. Украинцы участвовали в четырех видах, но на пьедестал не поднимались.

После восьми дней соревнований в активе сборной Украины по-прежнему 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы опустились с 8-го на 10-е место.
 
Сборная России за два дня до окончания Универсиады стала недосягаемой в медальном зачете (22-20-13). Вторые – казахстанцы (10-6-11), третьи - южнокорейцы (8-4-5), четвертые – японцы (6-12-9), пятые поляки (5-2-4), шестые – итальянцы  (4-0-0), седьмое место делят китайцы и французы (по 3-2-2), девятые белорусы (3-2-1).
 
По общему числу наград первые – россияне (55), вторые – казахстанцы и японцы (по 27), четвертые – южнокорейцы (17), пятые – поляки (11), шестые - украинцы (8).

Всего за восемь дней соревнований было разыграно 69 комплектов наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 24-х стран.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 6 февраля
(результаты по видам спорта с участием украинцев)

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 3х5 км.
1. Россия  – 42.25,1
2. Казахстан – отставание 52,1
3. Франция – + 1.46,1

5. Украина (Юлия Тараченко, Виктория Олех, Мария Насыко) - +5.42,7

Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 4х7,5 км
1. Россия  – 1:12.49,3
2. Казахстан – отставание 1,8
3. Чехия – + 2.02,5

6. Украина (Алексей Красовский, Константин Яременко, Андрей Марченко, Александр Челенко) - +3.22,6

Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт.
1. Анна Присталова (Россия) – 68 очков
2. Нене Сакаи (Япония) – 40
3. Ечжин Чжун (Южная Корея) – 21
4. Анна МУЗЫКА (Украина) - 8

Горнолыжный спорт. Женщины. Слалом.
1. Мария Шканова (Беларусь) – 1.32,57
2. Моника Хюбнер (Германия) – 1.32,67
3. Луиза Янссон (Швеция) – 1.32,80

37. Мария Пономаренко (Украина) – 1.54,58

Шорт-трек. Мужчины. 500 м
1. До Кьюм Ким (Южная Корея)
2. Абзал Ажгалиев (Казахстан)
3. Денис Никиша (Казахстан)

21. Никита Немиро (Украина) – не вышел в ¼ финала

Шорт-трек. Женщины. 500 м
1. Цань Изе (Китай)
2. Сю Айли (Китай)
3. А Лан Ким (Южная Корея)

18. Мария Долгополова (Украина) – не вышла в ¼ финала
19. Мария-Магдалина Узакова (Украина)
22. Юлия Кромидо (Украина)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дня
Универсиада. Сборная Украины осталась на 11-м месте в общекомандном зачете после восьми дней
Универсиада. Сборная Украины опустилась на 11-е место в общекомандном зачете после семи дней
Универсиада. Сборная Украины поднялась на 8-е место в общекомандном зачете после девяти дней
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня
Голосование за лучшего спортсмена и спортсменку Украины в 2016 году
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня

Последние новости спорта

19:08 Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня 83 | Новости спорта / Главные новости спорта

18:40 Брынзак: Трасса в Хохфильцене счастливая для Украины 106 | Биатлон

18:26 Ники Лауда: Боттаса можем оценить после первых четырех гонок 99 | Формула-1

18:10 «Донбасс» расторг контракты с тренерским штабом 108 | Хоккей

17:36 Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео) 121 | Теннис / Видео

17:22 Карякин заявил о готовности к реваншу против Карлсена 123 | Шахматы

16:43 Голосование за лучшего спортсмена и спортсменку Украины в 2016 году 155 | Новости спорта

16:10 Сергей Семенов: При хорошей форме и хороших лыжах в Хохфильцене можно бороться за результат 158 | Биатлон

15:32 Cостав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене 330 | Биатлон

14:14 Голосование за лучших легкоатлетов Украины в январе 136 | Легкая атлетика

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге
Дудченко – бронзовый призер в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (125)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (456)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги