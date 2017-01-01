Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 10-е место в медальной зачете после восьмого дня

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 6 февраля

Сегодня, 6 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел восьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорте. Украинцы участвовали в четырех видах, но на пьедестал не поднимались.После восьми дней соревнований в активе сборной Украины по-прежнему 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы опустились с 8-го на 10-е место.Сборная России за два дня до окончания Универсиады стала недосягаемой в медальном зачете (22-20-13). Вторые – казахстанцы (10-6-11), третьи - южнокорейцы (8-4-5), четвертые – японцы (6-12-9), пятые поляки (5-2-4), шестые – итальянцы (4-0-0), седьмое место делят китайцы и французы (по 3-2-2), девятые белорусы (3-2-1).По общему числу наград первые – россияне (55), вторые – казахстанцы и японцы (по 27), четвертые – южнокорейцы (17), пятые – поляки (11), шестые - украинцы (8).Всего за восемь дней соревнований было разыграно 69 комплектов наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 24-х стран.1. Россия – 42.25,12. Казахстан – отставание 52,13. Франция – + 1.46,15. Украина (Юлия Тараченко, Виктория Олех, Мария Насыко) - +5.42,71. Россия – 1:12.49,32. Казахстан – отставание 1,83. Чехия – + 2.02,56. Украина (Алексей Красовский, Константин Яременко, Андрей Марченко, Александр Челенко) - +3.22,61. Анна Присталова (Россия) – 68 очков2. Нене Сакаи (Япония) – 403. Ечжин Чжун (Южная Корея) – 214. Анна МУЗЫКА (Украина) - 81. Мария Шканова (Беларусь) – 1.32,572. Моника Хюбнер (Германия) – 1.32,673. Луиза Янссон (Швеция) – 1.32,8037. Мария Пономаренко (Украина) – 1.54,581. До Кьюм Ким (Южная Корея)2. Абзал Ажгалиев (Казахстан)3. Денис Никиша (Казахстан)21. Никита Немиро (Украина) – не вышел в ¼ финала1. Цань Изе (Китай)2. Сю Айли (Китай)3. А Лан Ким (Южная Корея)18. Мария Долгополова (Украина) – не вышла в ¼ финала19. Мария-Магдалина Узакова (Украина)22. Юлия Кромидо (Украина)