На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней Сегодня, 5 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел седьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно одиннадцать комплектов наград в семи видах спорте. Украинцы участвовали в четырех видах.

Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной бронзовой медалью, которую завоевали биатлонисты Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко в смешанной эстафете 4х6 + 4х7,5 км.

После семи дней соревнований в активе сборной Украины 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы сохранили  8-е место.

Возглавляет медальный зачет сборная России (19-20-12) Вторые – казахстанцы (10-3-10), на третье место вышли южнокорейцы (7-3-3), четвертые – японцы (5-11-9), пятые поляки (5-2-4), шестые – итальянцы  (4-0-0), седьмые – французы (3-2-1).

По общему числу наград первые – россияне (51), вторые – японцы (25), третьи – казахстанцы (23), четвертые – южнокорейцы (13), пятые – поляки (11), шестые -  украинцы (8).

Всего за семь дней соревнований был разыгран 61 комплект наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 23-х стран.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 5 февраля
Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 + 4х7,5 км, восемь огневых рубежей.
1. Россия  – 1:14.37,8 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)
2. Казахстан – отставание 30,6 (1+9)
3. УКРАИНА (Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко,  Артем Тищенко)  – + 2.32,6 (1+11)

Горнолыжный спорт. Смешанные командные соревнования в параллельном слаломе.
1. Чехия
2. Австрия
3. Россия

9-15 УКРАИНА (Мария Пономаренко, Андрей Марчин, Левко Цибеленко) - проиграли в 1/8 финала россиянам 0:4)

Лыжное двоеборье. Команды. К-95 + 3х5 км.
1 (4-я после прыжков). Польша – 34.27,9
2 (2). Россия  – отставание 29,8
3 (1). Япония – + 1.01,2

5. УКРАИНА (Валерий Морозов, Руслан Баланда, Виктор Пасичник) - +4.30,3

Шорт-трек. Женщины. 1500 м
1. Ха Кьюн Сон (Южная Корея)
2. А Лан Ким (Южная Корея)
3. Моеми Кикучи (Япония)

13. Юлия Кромидо (Украина)
16. Мария-Магдалина Узакова (Украина)
21. Мария Долгополова (Украина)

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-95. Команды.
1. Россия  – 789,9
2. Словения – 783,8
3. Польша – 761,8

9. Украина (Иван Зеленчук, Игорь Якибюк, Андрей Климчук) – 236,6 (не квалифицировались в финальный раунд)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Универсиада. Сборная Украины опустилась на 11-е место в общекомандном зачете после семи дней
Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете
Универсиада. Сборная Украины сохранила 4-е место после восьмого дня
Универсиада. Сборная Украины поднялась на 8-е место в общекомандном зачете после девяти дней
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дня

Последние новости спорта

18:39 Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней 52 | Новости спорта / Главные новости спорта

18:24 Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге 77 | Теннис / Главные новости спорта

16:59 УХЛ. 8-й тур. «Дженералз» забросили четыре безответных шайбы «Витязю» в Броварах 101 | Хоккей

16:43 ЧМ по хоккею с мячом. Финляндии разгромила Норвегию и завоевала бронзу 140 | Хоккей

16:29 Дудченко – бронзовый призер в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы по биатлону 134 | Биатлон / Главные новости спорта

15:41 Украинка претендует на звание лучшей атлетки Европы 128 | Легкая атлетика

15:00 Беленький: Поветкину не повезло, что его время пришлось на век Кличко 154 | Бокс

13:17 Тайсон Фьюри: Кличко нокаутирует Джошуа 250 | Бокс

12:18 НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», «Вашингтон» одолел «Монреаль», «Коламбус» проиграл «Нью-Джерси» и другие результаты 156 | Хоккей

11:33 НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Милуоки «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Сакраменто», », «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» и другие результаты 152 | Баскетбол

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней
Младенович победила Путинцеву в финале турнира в Санкт-Петербурге
Дудченко – бронзовый призер в гонке преследования на юниорском чемпионате Европы по биатлону
Зимняя Универсиада-2017. Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете
Тайбэй. Элина Свитолина победила в финале Пэн Шуай









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (103)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (456)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги