Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины сохранила 8-е место в медальной зачете после семи дней

Сегодня, 5 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел седьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно одиннадцать комплектов наград в семи видах спорте. Украинцы участвовали в четырех видах.



Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной бронзовой медалью, которую



После семи дней соревнований в активе сборной Украины 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы сохранили 8-е место.



Возглавляет медальный зачет сборная России (19-20-12) Вторые – казахстанцы (10-3-10), на третье место вышли южнокорейцы (7-3-3), четвертые – японцы (5-11-9), пятые поляки (5-2-4), шестые – итальянцы (4-0-0), седьмые – французы (3-2-1).



По общему числу наград первые – россияне (51), вторые – японцы (25), третьи – казахстанцы (23), четвертые – южнокорейцы (13), пятые – поляки (11), шестые - украинцы (8).



Всего за семь дней соревнований был разыгран 61 комплект наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 23-х стран.



28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 5 февраля

Биатлон. Смешанная эстафета 4х6 + 4х7,5 км, восемь огневых рубежей.

1. Россия – 1:14.37,8 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)

2. Казахстан – отставание 30,6 (1+9)

3. УКРАИНА (Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко, Артем Тищенко) – + 2.32,6 (1+11)



Горнолыжный спорт. Смешанные командные соревнования в параллельном слаломе.

1. Чехия

2. Австрия

3. Россия

…

9-15 УКРАИНА (Мария Пономаренко, Андрей Марчин, Левко Цибеленко) - проиграли в 1/8 финала россиянам 0:4)



Лыжное двоеборье. Команды. К-95 + 3х5 км.

1 (4-я после прыжков). Польша – 34.27,9

2 (2). Россия – отставание 29,8

3 (1). Япония – + 1.01,2

…

5. УКРАИНА (Валерий Морозов, Руслан Баланда, Виктор Пасичник) - +4.30,3



Шорт-трек. Женщины. 1500 м

1. Ха Кьюн Сон (Южная Корея)

2. А Лан Ким (Южная Корея)

3. Моеми Кикучи (Япония)

…

13. Юлия Кромидо (Украина)

16. Мария-Магдалина Узакова (Украина)

21. Мария Долгополова (Украина)



Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-95. Команды.

1. Россия – 789,9

2. Словения – 783,8

3. Польша – 761,8

…

9. Украина (Иван Зеленчук, Игорь Якибюк, Андрей Климчук) – 236,6 (не квалифицировались в финальный раунд) Сегодня, 5 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел седьмой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно одиннадцать комплектов наград в семи видах спорте. Украинцы участвовали в четырех видах.Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной бронзовой медалью, которую завоевали биатлонисты Надежда Белкина, Яна Бондарь, Максим Ивко и Артем Тищенко в смешанной эстафете 4х6 + 4х7,5 км После семи дней соревнований в активе сборной Украины 8 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых. В медальном зачете украинцы сохранили 8-е место.Возглавляет медальный зачет сборная России (19-20-12) Вторые – казахстанцы (10-3-10), на третье место вышли южнокорейцы (7-3-3), четвертые – японцы (5-11-9), пятые поляки (5-2-4), шестые – итальянцы (4-0-0), седьмые – французы (3-2-1).По общему числу наград первые – россияне (51), вторые – японцы (25), третьи – казахстанцы (23), четвертые – южнокорейцы (13), пятые – поляки (11), шестые - украинцы (8).Всего за семь дней соревнований был разыгран 61 комплект наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 23-х стран.1. Россия – 1:14.37,8 (0 штрафных кругов + 6 доп. патронов)2. Казахстан – отставание 30,6 (1+9)1. Чехия2. Австрия3. Россия9-15 УКРАИНА (Мария Пономаренко, Андрей Марчин, Левко Цибеленко) - проиграли в 1/8 финала россиянам 0:4)1 (4-я после прыжков). Польша – 34.27,92 (2). Россия – отставание 29,83 (1). Япония – + 1.01,25. УКРАИНА (Валерий Морозов, Руслан Баланда, Виктор Пасичник) - +4.30,31. Ха Кьюн Сон (Южная Корея)2. А Лан Ким (Южная Корея)3. Моеми Кикучи (Япония)13. Юлия Кромидо (Украина)16. Мария-Магдалина Узакова (Украина)21. Мария Долгополова (Украина)1. Россия – 789,92. Словения – 783,83. Польша – 761,89. Украина (Иван Зеленчук, Игорь Якибюк, Андрей Климчук) – 236,6 (не квалифицировались в финальный раунд)