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Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины поднялась на 8-е место в медальном зачете после шестого дняСегодня, 4 февраля, в Алматы (Казахстан) прошел шестой день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно семь комплектов наград в пяти видах спорте.
Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной медалью. Чемпионом Универсиады стал танцевальный Александра Назарова / Максим Никитин.

После шести дней соревнований в активе сборной Украины 7 медалей – 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые. В медальном зачете украинцы поднялись с 10-го на 8-е место.

Возглавляет медальный зачет сборная России (16-18-9) Вторые – казахстанцы (10-2-9), третьи – японцы (4-10-6), четвертые – иатлятнцы (4-0-0), пятые поляки (3-2-3), шестые – французы (3-2-1), седьмые – южнокорейцы (3-1-3).

По общему числу наград первые – россияне (43), вторые – казахстанцы (21), третьи – японцы (20), четвертые – поляки (8), пятые – украинцы и южнокорейцы (по 7).

Всего за шесть дней соревнований было разыграно 50 комплектов наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 22-х стран.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 4 февраля
(результаты по видам спорта с участием украинцев)

Фигурное катание. Танцы.
1. Александра Назарова / Максим Никитин (Украина) – 165,62 балла
2. Софья Евдокимова / Егор Базин (Россия) – 156,96
3. Шари Кох / Кристиан Нехтерн (Германия) – 154,00

Фигурное катание. Мужчины.
1. Денис Тен (Казахстан) – 266,97
2. Кейдзи Танака (Япония) – 252,09
3. Александр Майоров (Швеция) – 246,56

15. Иван Павлов (Украина) – 200,44

Горнолыжный спорт. Мужчины. Гигантский слалом.
1. Джулио Боска (Италия) – 2.12,77
2. Жоэль Мюллер (Швейцария) – 2.12,99
3. Седрик Ногер (Швейцария) – 2.13,39

58. Андрей Марийчин (Украина) - .32,19
62. Игорь Гам (Украина) – 2.37,39
63. Тарас Ковбаснюк (Украина) – 2.41,10
Левко Цибиленко (Украина) – не финишировал

Лыжные гонки. Смешанный командный спринт.
1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин)
2. Франция (Селин Шопар Лалли, Луи Шварц)
3. Россия (Мария Давыденкова, Владимир Фролов)

Украина 1 (Виктория Олех, Владислав Копылов) – выбыли в полуфинале
Украина 2 (Мария Насыко, Владимир Лазорак)  – выбыли в полуфинале

Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м
1. Александра Качуркина (Россия) – 1.19,10
2. Хьюнюн Ким (Южная Корея) – 1.19,19
3. Екатерина Айдова (Казахстан) – 1.19,53

32. Анна музыка (Украина) – 1.32,99
33. Елизавета Билозерская (Украина) -1.37,60
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