Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня

Сегодня, 3 февраля, в Алматы (Казахстан) завершился пятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорта.



Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной медалью.



После пяти дней соревнований в активе сборной Украины 6 медалей – 1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых. В медальном зачете украинцы поднялись на 10-е место.



Возглавляет медальный зачет сборная России (15-17-8) Вторые – казахстанцы (8-2-8), третьи – японцы (3-8-5), четвертые – поляки (3-2-3), пятые – французы (3-1-1), шестые – южнокорейцы (3-0-2), седьмые – белорусы (2-2-1), восьмые китайцы (2-1-2), девятые – итальянцы (2-0-0).



По общему числу наград первые – россияне (40), вторые – казахстанцы (18), третьи – японцы (16), четвертые – поляки (8), пятые – украинцы (6).



Всего за три дня соревнований было разыграно 43 комплекта наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 21 страны.



28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 3 февраля

(результаты по видам спорта с участием украинцев)



Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км

1 (6-я в спринте). Надежда Белкина (Украина) – 32.39,6 (0+0+2+1)

2 (10). Ольга Шестерикова – отставание 21,1 (1+0+1+0)

3 (5). Лариса Куклина (Россия) – + 28,7 (0+1+1+2)

4 (2). Яна Бондарь (Украина) - +48,2 (2+0+1+4)

…

11 (9). Юлия Бригинец (Украина) - +2.31,4 (2+1+0+0)

14 (17). Мария Кручова (Украина) - +3.21,5 (2+0+1+1)

16 (19). Яна Пустовалова (Украина) - +4.59,5 (0+1+2+1)



Биатлон. Мужчины. Гонка преследования.

1 (8-й в спринте). Сергей Корастылев (Россия) – 32.08,3 (0+0+0+0)

2 (2). Дмитрий Иванов (Россия) – отставание 10,9 (2+0+1+0)

3 (1). Семен Сучилов (Россия) – + 18,6 (1+0+1+0)

…

11 (14). Максим Ивко (Украина) - +2.17,0 (1+0+0+0)

12 (11). Артем Тищенко (Украина) - +2.44,7 (2+1+1+0)

13 (13). Денис Насыко (Украина) - +2.50,1 (1+0+2+2)

19 (17). Антон Мигда (Украина) - +3.21,4 (2+0+1+1)

20 (19). Дмитрий Русинов (Украина) - +3.28,4 (0+3+0+0)

27 (28). Александр Морьев (Украина) - +4.49,1 (0+1+1+1)



Лыжное двоеборье. Масс-старт. 10 км + К-95.

1. Адам Числар (Польша) – 242,2

2. Тобиас Симон (Германия) – 240,4

3. Го Сонеара (Япония) – 233,2

…

7. Виктор Пасичник (Украина) – 216,5

16. Ркслан Баланда (Украина) – 170,6

23. Валерий Морозов (Украина) – 40,2



Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м

1. Марина Зуева (Беларусь) – 7.20,11

2. Нене Сакаи (Япония) – 7.35,14

3. Чжунсу Лим (Южная Корея) – 7.49,09

…

11. Анна Музыка (Украина) – 8.13,29



Фристайл. Мужчины. Могул.

1. Дмитрий Райхерт (Казахстан)

2. Сергей Шимбуев (Россия)

3. Павел Колмаков (Казахстан)

…

10. Андрей Лебедюк (Украина)

11. Олег Масыра (Украина)



Женщины. Могул.

1. Юлия Галышева (Казахстан)

2. Елизавета Безгодова (Россия)

3. Катарина Рамзауер (Австрия)

…

5. Татьяна Петрова (Украина)



Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом.

1. Аса Андо (Япония) – 2.25,68

2. Дезири Алец (Словения) – 2.26,81

3. Мария Шканова (Беларусь) – 2.27,28

…

38. Мария Пономаренко (Украина) – 2.59,29 Сегодня, 3 февраля, в Алматы (Казахстан) завершился пятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорта.Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной медалью. Золото завоевала биатлонистка Надежда Белкина в гонке преследования на 10 км.После пяти дней соревнований в активе сборной Украины 6 медалей – 1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых. В медальном зачете украинцы поднялись на 10-е место.Возглавляет медальный зачет сборная России (15-17-8) Вторые – казахстанцы (8-2-8), третьи – японцы (3-8-5), четвертые – поляки (3-2-3), пятые – французы (3-1-1), шестые – южнокорейцы (3-0-2), седьмые – белорусы (2-2-1), восьмые китайцы (2-1-2), девятые – итальянцы (2-0-0).По общему числу наград первые – россияне (40), вторые – казахстанцы (18), третьи – японцы (16), четвертые – поляки (8), пятые – украинцы (6).Всего за три дня соревнований было разыграно 43 комплекта наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 21 страны.2 (10). Ольга Шестерикова – отставание 21,1 (1+0+1+0)3 (5). Лариса Куклина (Россия) – + 28,7 (0+1+1+2)4 (2). Яна Бондарь (Украина) - +48,2 (2+0+1+4)11 (9). Юлия Бригинец (Украина) - +2.31,4 (2+1+0+0)14 (17). Мария Кручова (Украина) - +3.21,5 (2+0+1+1)16 (19). Яна Пустовалова (Украина) - +4.59,5 (0+1+2+1)1 (8-й в спринте). Сергей Корастылев (Россия) – 32.08,3 (0+0+0+0)2 (2). Дмитрий Иванов (Россия) – отставание 10,9 (2+0+1+0)3 (1). Семен Сучилов (Россия) – + 18,6 (1+0+1+0)11 (14). Максим Ивко (Украина) - +2.17,0 (1+0+0+0)12 (11). Артем Тищенко (Украина) - +2.44,7 (2+1+1+0)13 (13). Денис Насыко (Украина) - +2.50,1 (1+0+2+2)19 (17). Антон Мигда (Украина) - +3.21,4 (2+0+1+1)20 (19). Дмитрий Русинов (Украина) - +3.28,4 (0+3+0+0)27 (28). Александр Морьев (Украина) - +4.49,1 (0+1+1+1)1. Адам Числар (Польша) – 242,22. Тобиас Симон (Германия) – 240,43. Го Сонеара (Япония) – 233,27. Виктор Пасичник (Украина) – 216,516. Ркслан Баланда (Украина) – 170,623. Валерий Морозов (Украина) – 40,21. Марина Зуева (Беларусь) – 7.20,112. Нене Сакаи (Япония) – 7.35,143. Чжунсу Лим (Южная Корея) – 7.49,0911. Анна Музыка (Украина) – 8.13,291. Дмитрий Райхерт (Казахстан)2. Сергей Шимбуев (Россия)3. Павел Колмаков (Казахстан)10. Андрей Лебедюк (Украина)11. Олег Масыра (Украина)1. Юлия Галышева (Казахстан)2. Елизавета Безгодова (Россия)3. Катарина Рамзауер (Австрия)5. Татьяна Петрова (Украина)1. Аса Андо (Япония) – 2.25,682. Дезири Алец (Словения) – 2.26,813. Мария Шканова (Беларусь) – 2.27,2838. Мария Пономаренко (Украина) – 2.59,29