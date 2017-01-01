На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дняСегодня, 3 февраля, в Алматы (Казахстан) завершился пятый день 28-й Всемирной зимней Универсиады. Было разыграно восемь комплектов наград в пяти видах спорта.

Медальная копилка сборной Украины пополнилась одной медалью. Золото завоевала биатлонистка Надежда Белкина в гонке преследования на 10 км.

После пяти дней соревнований в активе сборной Украины 6 медалей – 1 золотая, 2 серебряных и 3 бронзовых. В медальном зачете украинцы поднялись на 10-е место.

Возглавляет медальный зачет  сборная России (15-17-8) Вторые – казахстанцы (8-2-8), третьи – японцы (3-8-5), четвертые – поляки (3-2-3), пятые – французы (3-1-1), шестые – южнокорейцы (3-0-2), седьмые – белорусы (2-2-1), восьмые китайцы (2-1-2), девятые – итальянцы (2-0-0).

По общему числу наград первые – россияне (40), вторые – казахстанцы (18), третьи – японцы (16), четвертые – поляки (8), пятые – украинцы (6).

Всего за три дня соревнований было разыграно 43 комплекта наград из 85-ти. За медалями разного достоинства на пьедестал поднимались спортсмены из 21 страны.

28-я Всемирная зимняя Универсиада. Алматы (Казахстан), 3 февраля
(результаты по видам спорта с участием украинцев)

Биатлон. Женщины. Гонка преследования. 10 км
1 (6-я в спринте). Надежда Белкина (Украина) – 32.39,6 (0+0+2+1)
2 (10). Ольга Шестерикова – отставание 21,1 (1+0+1+0)
3 (5). Лариса Куклина (Россия) – + 28,7 (0+1+1+2)
4 (2). Яна Бондарь (Украина) - +48,2  (2+0+1+4)

11 (9). Юлия Бригинец (Украина) - +2.31,4 (2+1+0+0)
14 (17). Мария Кручова (Украина) - +3.21,5 (2+0+1+1)
16 (19). Яна Пустовалова (Украина) - +4.59,5 (0+1+2+1)

Биатлон. Мужчины. Гонка преследования.
1 (8-й в спринте). Сергей Корастылев (Россия) – 32.08,3 (0+0+0+0)
2 (2). Дмитрий Иванов (Россия) – отставание 10,9 (2+0+1+0)
3 (1). Семен Сучилов (Россия) – + 18,6 (1+0+1+0)

11 (14). Максим Ивко (Украина) -  +2.17,0 (1+0+0+0)
12 (11). Артем Тищенко (Украина) -  +2.44,7 (2+1+1+0)
13 (13). Денис Насыко (Украина) -  +2.50,1 (1+0+2+2)
19 (17). Антон Мигда (Украина) - +3.21,4 (2+0+1+1)
20 (19). Дмитрий Русинов (Украина) - +3.28,4 (0+3+0+0)
27 (28). Александр Морьев (Украина) - +4.49,1 (0+1+1+1)

Лыжное двоеборье. Масс-старт. 10 км + К-95.
1. Адам Числар (Польша) – 242,2
2. Тобиас Симон (Германия) – 240,4
3. Го Сонеара (Япония) – 233,2

7. Виктор Пасичник (Украина) – 216,5
16. Ркслан Баланда (Украина) – 170,6
23. Валерий Морозов (Украина) – 40,2

Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
1. Марина Зуева (Беларусь) – 7.20,11
2. Нене Сакаи (Япония) – 7.35,14
3. Чжунсу Лим (Южная Корея) – 7.49,09

11. Анна Музыка (Украина) – 8.13,29

Фристайл. Мужчины. Могул.
1. Дмитрий Райхерт (Казахстан)
2. Сергей Шимбуев (Россия)
3. Павел Колмаков (Казахстан)

10. Андрей Лебедюк (Украина)
11. Олег Масыра (Украина)

Женщины. Могул.
1. Юлия Галышева (Казахстан)
2. Елизавета Безгодова (Россия)
3. Катарина Рамзауер (Австрия)

5. Татьяна Петрова (Украина)

Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом.
1. Аса Андо (Япония) – 2.25,68
2. Дезири Алец (Словения) – 2.26,81
3. Мария Шканова (Беларусь) – 2.27,28

38. Мария Пономаренко (Украина) – 2.59,29
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Зимняя Универсиада-2017. Максим Ивко – 11-й в гонке преследования, россияне заняли весь пьедестал
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина завоевала для Украины первое золото
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Зимняя Универсиада-2017. Яна Бондарь – серебряный призер по биатлону в спринте
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дня
Универсиада. Сборная Украины поднялась на 4-е место в медальном зачете после семи дней
Универсиада. Сборная Украины осталась на 11-м месте в общекомандном зачете после восьми дней
Универсиада. Сборная Украины опустилась на 11-е место в общекомандном зачете после семи дней
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины опустилась на 11-е место после третьего дня
Антидопинговые организации 19 стран призвали отстранить Россию от соревнований
142-килограммовая штанга убила американского спортсмена

Последние новости спорта

16:51 Уорд: В ближайшее время решу, уйду в отставку или проведу реванш с Ковалевым 58 | Бокс

16:37 Глазков: Могу вернуться в ринг в андеркарте боя Ковалев - Уорд 62 | Бокс

16:19 Тайбэй. Минелла стала соперницей Свитолиной по полуфиналу 82 | Теннис

16:01 Александр Жирный – 19-й в спринте на седьмом этапе Кубка IBU 89 | Биатлон

15:15 Ольга Абрамова – 15-я в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии 113 | Биатлон

14:38 Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня 195 | Новости спорта / Главные новости спорта

13:37 С.Петербург. Цибулкова не пустила Веснину в полуфинал 128 | Теннис

13:22 Тайбэй. Вторая сеяная Стосур зачехлила ракетку в четвертьфинале 127 | Теннис

13:09 Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал 151 | Теннис / Главные новости спорта

12:57 Усик может провести свой следующий бой в апреле 135 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины – десятая в медальном зачете после пятого дня
Тайбэй. Свитолина с трудом пробилась в полуфинал
Зимняя Универсиада-2017. Надежда Белкина завоевала для Украины первое золото
Зимняя Универсиада-2017. Сборная Украины по-прежнему на 11-м месте после четвертого дня
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Тайбэе









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (66)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (458)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги